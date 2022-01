Afrique: CAN 2021 - Wahbi Khazri (Tunisie) - " Il faut faire un match très sérieux "

interview

A la veille de la rencontre capitale entre la Tunisie et le Burkina Faso pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN 2021), Wahbi Khazri s'est présenté à la presse. Après le succès des Aigles de Carthage face au Nigéria, le joueur veut absolument voir son groupe réitérer la même performance face aux Etalons.

Journaliste : Wahbi, dites-nous qu'est-ce que vous et vos coéquipiers pensez de votre prochain match

On est confiants. On est contents du parcours qu'on a effectué. La force de notre équipe, c'est le collectif. C'est comme cela qu'on est capables d'aller très loin. On est contents d'avoir fait un match sérieux contre le Nigéria. Je pense que la victoire est méritée. On a mis tous les ingrédients pour gagner ce match, que ce soit tactique, technique ou physique. Beaucoup de gens nous voyaient perdants. C'est là la force de la Tunisie. ça montre le caractère qu'on peut avoir. On va affronter une belle équipe du Burkina Faso, qui a de belles individualités et qui est solide collectivement. C'est une équipe qu'on ne prendra surtout pas à la légère. Je pense que si on met les mêmes ingrédients que contre le Nigéria, on sera capables de se qualifier. On a mal commencé les matchs de poule. On est en train de monter en puissance, et j'espère qu'on sera capables de faire le même match que celui qu'on a fait contre le Nigéria.

Journaliste - Quel est le message que vous vous passez entre joueurs pour garder le même état d'esprit, surtout que vous avez fait un match historique contre le Nigéria ?

Par rapport à ce qui circule entre nous, c'est qu'on veut monter plus haut. On a montré contre le Nigéria qu'on étaient capables de battre n'importe qui. On ne va pas prendre cette équipe du Burkina Faso à la légère. C'est une belle équipe avec de supers joueurs, des joueurs qui sont solides défensivement et qui sont capables de se projeter rapidement en avant. C'est une équipe qui est très dangereuse. Nous on se concentre sur nous-même, on ne regarde pas l'adversaire qu'on a en face. Si on produit le football qu'on est capables de produire, qu'on fait les efforts qu'on est capables de faire, je pense qu'on est capables d'aller très loin. On l'a démontré à plusieurs reprises contre les grandes équipes du football mondial. Il faut faire un match très sérieux, tactiquement très solide, respecter toutes les consignes que le staff va nous donner.

Envoyé spécial d'Africa Top Sports à Garoua