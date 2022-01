Sénégal: Visite officielle de Macky Sall en Egypte - L'axe Dakar-Le Caire se renforce davantage

Un peu plus de deux années après la visite officielle du Président Abdel Fattah Al-Sissi dans notre pays, le Chef de l'Etat sénégalais, Macky Sall, est arrivé vendredi au Caire, pour une visite de 48 heures. L'objectif étant, pour les deux présidents, de raffermir davantage les relations d'amitié cordiale et de coopération conviviale entre Dakar et Le Caire.

Le chef de l'Etat, Macky Sall, a quitté Dakar vendredi pour effectuer une visite officielle en République arabe d'Egypte, a informé le pôle de communication du palais présidentiel, qui précise que " cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des excellentes relations d'amitié cordiale et de coopération conviviale entre les deux pays, sera marquée, entre autres, par des entretiens entre les deux dirigeants, élargis à leurs délégations et la signature de plusieurs accords bilatéraux ".

La ministre sénégalaise des Affaires étrangères, Aïssata Tall Sall, avait magnifié, en marge du Forum international de Dakar sur la paix et la sécurité en Afrique (6 et 7 décembre 2021), " le niveau excellent " du dialogue entre le Sénégal et l'Egypte qui constitue, selon elle, une importante base de travail et de collaboration pour faire face aux défis. " Le rôle et la place qu'occupent l'Egypte et le Sénégal au sein de l'UA leur donnent, en effet, la possibilité d'influer positivement, sur l'action diplomatique et politique de l'organisation. Nos deux pays ont en commun leur fort engagement dans la lutte contre le terrorisme et leur coopération dans le domaine sécuritaire est très satisfaisante. Notre action commune dans le cadre de la résolution des crises en Afrique peut donc se baser sur les mécanismes et processus fonctionnels prévus par l'UA, mais également sur nos consultations régulières ", avait-t-elle déclaré dans une interview accordée à Al-Ahram Hebdo (journal égyptien).

Selon elle, avant d'être politiques, diplomatiques ou économiques, les relations entre les deux pays ont des soubassements historiques, culturels et même religieux. " Il s'y ajoute, aujourd'hui, le caractère particulier des liens étroits d'amitié et de fraternité et de haute estime mutuelle entre les deux chefs d'Etat ", soulignant, en outre, que c'est dans ce cadre que s'inscrivent la visite du président Sissi au Sénégal en avril 2019 et celle du président Macky Sall en Egypte en décembre de la même année.

Toutes choses qui font que l'axe Dakar-Le Caire est actuellement très dynamique sur le plan des relations politiques. Mais, " pour ce qui est des relations économiques et commerciales, le potentiel est énorme. Notre ambition est de hisser la coopération économique et commerciale au même niveau que les relations politiques et culturelles. Nous y travaillons avec nos partenaires égyptiens et dans cette optique nous menons des consultations en vue de tenir, dans les meilleurs délais, la 4e session de la grande Commission mixte de coopération entre les deux pays, qui ne s'est pas réunie depuis 2004 ", a rassuré Aissata Tall Sall.

" Relations historiques "

Dans un entretien avec Le Soleil au terme d'une visite d'affaires à Dakar, en novembre dernier, le ministre-adjoint égyptien chargé des Affaires africaines, avait, de son côté, qualifié d'" historiques les relations entre les deux pays. Sherif Issa de rappeler, dans la foulée, que " les Présidents Nasser et Senghor étaient très proches et travaillaient ensemble pour la prospérité du continent africain. Ces exemples montrent à quel point nos relations sont fortes. Nos deux dirigeants, en l'occurrence le Président Abdel Fattah al-Sissi et le Président Macky Sall, sont très proches et se rendent continuellement visite (... .) Nos deux grands pays peuvent travailler ensemble au profit de tout le continent. Nos relations sont donc consolidantes, elles sont fortes aujourd'hui et nous espérons qu'elles seront renforcées dans un avenir proche ".

Il soutient que le chef de l'Etat sénégalais préside l'Union africaine à un moment très critique avec notamment beaucoup de conflits et d'instabilité sur le continent africain. " Mais, pendant la présidence sénégalaise de l'Union africaine, comme l'Égypte l'a fait il y a deux ans, nous aurons beaucoup d'expériences à partager. Le Président Macky Sall est un homme sage et nous pensons qu'avec sa sagesse, il peut venir à bout des problèmes qui sévissent sur le continent ", avait lancé le diplomate égyptien.

Pour rappel, lors de la dernière visite du président égyptien Abdel Fattah Al-Sissi, président en exercice de l'Union africaine d'alors, à Dakar, deux mémorandums d'entente ont été signés portant respectivement sur des consultations diplomatiques régulières et les médias. " Cette visite traduit la volonté des deux dirigeants de raffermir davantage les excellentes relations d'amitié et de coopération qui unissent le Sénégal et la République Arabe d'Egypte ", souligne la présidence de la République du Sénégal dans un communiqué de presse.

Par ailleurs, " les deux Chefs d'Etat se sont entretenu de questions d'intérêt commun touchant aux relations entre leurs deux pays, à la situation en Afrique et dans le monde ", a ajouté le communiqué, notant que les présidents Sall et Al-Sissi ont fortement insisté sur la nécessité de promouvoir davantage la coopération économique sénégalo égyptienne, notamment dans les domaines du tourisme, de l'habitat et des infrastructures. Ils avaient par ailleurs échangé des vues sur la situation politico-sécuritaire en Afrique et réitéré leur volonté de continuer à œuvrer, ensemble, pour la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique. Enfin, ils avaient souligné leur attachement à la mise en œuvre de l'agenda économique du continent, dans le cadre du Nepad et de la future Zone de Libre-échange continentale africaine (Zlecaf). S.G