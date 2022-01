Congo-Kinshasa: Nord-Kivu - 5 convois humanitaires attaqués par de bandes armées en 7 mois à Kitshanga

Une dizaine d'agents humanitaires ont été victimes d'attaques de la part de bandes armées entre juin 2021 et janvier 2022, dans la zone autour de Kitshanga, dans le territoire de Masisi (Nord-Kivu).

La coordination humanitaire de la chefferie des Bashali a fait cette annonce lors d'une réunion d'échange, jeudi 27 janvier à Kitshanga, avec les autorités civiles et militaires.

Au moins cinq convois humanitaires notamment des organisations Welthungerhilfe, Conseil Norvégien pour les réfugiés (NRC), Concern et OCHA, ont été victimes d'incidents sécuritaires, dont des braquages et kidnappings, ont indiqué les humanitaires.

Les faits se sont passés le 20 juin et 15 août 2021 à Katahandwa, à 28 km à l'ouest de Kitshanga, où les extorsions de biens, argent et menaces ont été enregistrées. Le 7 et le 17 janvier 2022, d'autres braquages suivis de kidnappings et meurtres d'autres agents ont été enregistrés à Luhonga et à Bushenge, entre Sake et Kitshanga.

Selon les sources de la coordination humanitaire de la chefferie des Bashali, devant la menace des humanitaires de vouloir suspendre leurs actions dans la région, il était impératif de réunir les autorités civiles et militaires locales pour une solution pouvant garantir la protection des agents humanitaires dans la zone.

A la fin de la séance, les participants ont signé un engagement de prendre chacun sa responsabilité pour notamment renforcer la sécurité dans les axes à problème et sensibiliser les membres des communautés.