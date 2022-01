Afrique: Burkina Faso - Tunisie - En route vers le dernier carré

Le Burkina Faso affronte la Tunisie à Garoua dimanche soir, pour le compte des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021.

À mi-chemin vers le titre de champion continental le plus en vue, les Etalons et les Aigles de Carthage s'efforcent d'aller de l'avant. La Tunisie, championne en 2004, espère un deuxième titre de son histoire, tandis que le Burkina Faso rêve toujours d'un premier trophée historique, après avoir terminé vice-champion de l'édition 2013 en Afrique du Sud.

Fiche du match

Date : 29 janvier 2022

Heure : 20h00 heure locale (19h00 GMT)

Lieu : Stade Roumde Adjia, Garoua

Quarts de finale

Match : Burkina Faso - Tunisie

Burkina Faso - L'histoire soutient les Etalons

Bien qu'il n'ait jamais remporté la Coupe d'Afrique des Nations auparavant, le Burkina Faso est considéré comme l'une des équipes traditionnelles du tournoi. Les Etalons ont décroché la troisième place lors de leur dernière participation au Gabon 2017, puis ont raté la dernière édition en Egypte 2019.

Le Burkina Faso aura l'histoire de son côté contre la Tunisie, car c'est la troisième fois que les deux équipes s'affrontent en quart de finale. Les Burkinabè ont remporté les deux matches précédents, à domicile en 1998 et au Gabon en 2017.

Après avoir terminé deuxième du groupe A, le Burkina Faso a eu besoin d'une séance de tirs au but pour dépasser le Gabon et atteindre les quarts de finale.

Ce qu'ils ont dit

Kamou Malo (Entraîneur, Burkina Faso)

"Le prochain match est la qualification pour les demi-finales, donc c'est très difficile. Nous sommes déterminés à poursuivre le voyage et nous en sentons la responsabilité. Nos joueurs sont jeunes et ont l'envie de gagner et de continuer leur chemin. La Tunisie est une bonne équipe soudée, mais notre équipe est armée d'esprit et de détermination. Le jeu ne se jouera pas sur papier, mais sur le terrain. Nous ne pensons pas au passé, mais le présent est toujours plus important. Nous avons une équipe jeune et ambitieuse, et nous pouvons écrire notre présent et notre avenir."

Adama Guira (Milieu de terrain, Burkina Faso)

"Nous sommes ravis d'être en quart de finale, et nous avons hâte pour le match qui sera comme une finale. Tous les joueurs sont concentrés. Notre victoire contribuera à apaiser les choses dans notre pays et rendra notre peuple heureux, et c'est ce que nous recherchons. Nous avons de jeunes joueurs, mais ils jouent au plus haut niveau en Europe. L'équipe est bien préparée et nous sommes parmi les meilleurs du tournoi. Nous continuons à nous améliorer match après match."

Tunisie - Un rêve en cours

Malgré une qualification avec une victoire et deux défaites, et parmi les meilleures équipes classées troisièmes de la phase de groupes, l'équipe tunisienne a rebondi pour réaliser d'énormes performances en huitièmes de finale contre les Super Eagles du Nigeria, remportant une précieuse victoire qui a assuré leur place en quarts de finale.

Cette fois, les Aigles de Carthage espèrent poursuivre le rêve, et atteindre les demi-finales pour la deuxième fois consécutive, après avoir terminé quatrième lors de sa dernière participation à l'Égypte 2019.

Les Tunisiens s'appuieront sur les expériences des stars Youssef Msakni et Wahbi Khazri, espérant que leur retour apportera du positif.

Ce qu'ils ont dit

Jalel Kadri (entraîneur adjoint, Tunisie)

"La plupart des équipes qui étaient candidates pour jouer les quarts de finale ne sont plus là, ce qui indique la force de la compétition. Toutes les équipes en quart de finale sont au même niveau. La solidarité des joueurs et du staff technique est ce qui nous a fait surmonter les circonstances difficiles et nous n'avons pas le luxe maintenant d'offrir un niveau inférieur au prochain match. Nous respectons toutes les équipes et nous traiterons le Burkina Faso comme le meilleur candidat au titre. Nous devons penser avec cette mentalité si nous voulons aller loin. Nous savons que le match sera difficile à tous égards, mais nous le gérerons de manière appropriée. J'ai confiance en tous les joueurs et chacun d'eux a un rôle dans le jeu."

Wahbi Khazri (Milieu de terrain, Tunisie)

"Notre arme et source de force a toujours été notre esprit collectif et victorieux. Nous sommes contents de ce que nous avons fait contre le Nigeria, et nous continuerons à faire de même contre le Burkina Faso. Contre le Nigeria, nous avons montré notre capacité à gagner. Nous apprécions beaucoup le Burkina Faso car c'est une très bonne équipe. Nous sommes pleinement concentrés. Dans le football, nous ne sous-estimons personne, mais nous montrerons au monde ce que nous avons."