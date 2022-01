Afrique: Fadiga - " La Gambie et la Guinée Equatoriale méritent du respect "

Interrogé par CAFOnline.com pour dresser un bilan des huitièmes de finale, Khalilou Fadiga - membre du Groupe d'Etude Technique (TSG) - est ravi du jeu produit par la Gambie et la Guinée Equatoriale. L'ancien international sénégalais a constaté l'émergence de nouveaux talents qu'on n'attendait pas à cette Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Cameroun 2021.

CAFOnline.com : Quel bilan faites-vous des huitièmes de finale de la CAN TotalEnergies 2021 ?

Fadiga : Un bilan contrasté, mitigé. Moi je n'aurais pas parié sur certains résultats comme les éliminations de la Côte d'Ivoire et du Mali. Après leur match contre l'Algérie, je voyais la Côte d'Ivoire aller loin de la compétition. En sortant l'équipe championne avec la manière (3-1), elle s'était donnée les moyens de faire partie des équipes pouvant aller au bout de la compétition. Mais elle peut se consoler en disant être tombée contre une grande équipe d'Egypte qui n'a pas aussi volé sa victoire. Il y a également le Mali qui a fait une bonne impression au premier tour mais il tombe contre la Guinée Equatoriale. Dommage parce qu'on aurait pu avoir un beau derby zonal en quart contre le Sénégal. Comme quoi les premiers matchs ne sont la seule explication d'une bonne campagne, il faut savoir aussi être pragmatique.

Peut-on s'attendre à ce que des équipes ferment le jeu dans ces matchs couperets ?

En quarts de finale, il y a la préparation mentale, tactique et aussi la qualité technique des joueurs. Dans cette partie de la compétition, les joueurs, les entraîneurs les plus lucides l'emporteront. Dans les deux surfaces, il faudrait savoir être efficace.

Peut-on considérer la Gambie comme une des sensations de cette Coupe d'Afrique des Nations ?

Ça fait longtemps que la Gambie titille les grandes nations. Et dans les compétitions de jeunes, elle a souvent eu son mot à dire. Techniquement, les jeunes sélections gambiennes réussissaient souvent à faire jeu égal avec les autres. Elles aiment avoir le ballon et faire du jeu et rappelez-vous qu'elle a été championne de la zone ouest A en U20. Et donc voir leur sélection senior à ce niveau, ce n'est pas une très grande surprise même si c'est leur première grande compétition. A cette Coupe d'Afrique des nations, elle s'est qualifiée contre de grandes nations de football et l'appétit venant en mangeant, elle a réussi à saisir sa chance. Avec la confiance qu'elle est en train d'emmagasiner, il faudrait faire attention à ces Scorpions. Oui, la Gambie et la Guinée Equatoriale m'ont impressionné durant cette compétition et si elles continuent à travailler, elles peuvent bouleverser des certitudes.

On peut quand-même dire de la Gambie qu'elle vient de très loin...

Oui c'est vrai. Elle s'est qualifiée après avoir joué les préliminaires mais reconnaissons qu'un travail est bien mené dans ce pays depuis plusieurs années et ils récoltent les fruits de ce travail. Et la Gambie est une équipe, elle joue avec un collectif, il y a le 10 (Musa Barrow) et le meneur de jeu Jallow (Ablie) qui sont de bonnes individualités mais d'une manière générale, c'est leur collectif qui prime sur tout. Et c'est ce qui fait plaisir.

Quid de la Guinée Equatoriale qui après avoir battu l'Algérie et la Sierra Leone (1-0), a éliminé le Mali ?

Quand on voit cette équipe, elle a été bâtie autour d'un collectif, un groupe de joueurs sachant manier le ballon et elle dispose d'un coach qui a appris dans les meilleures structures de formation en Europe. La Guinée Equatoriale est une équipe joueuse et qui a une condition physique largement au-dessus de la moyenne. Contre le Mali, à la 120-ème minute, ils continuent à cavaler, c'est quand même incroyable et sur le plan mental, c'est difficile de les bouger. Ils méritent d'être présents parce que tactiquement, physiquement et techniquement, ils répondent présents.

Le Sénégal doit-il craindre cette équipe ?

Non du tout, le Sénégal doit avoir du respect, il n'y a pas de raison d'avoir peur, mais il faudrait préparer ce match de la meilleure des manières en donnant tout le respect à cette équipe. Le maximum de respect parce que c'est un adversaire de taille. Ce n'est pas sur le papier que le match va se gagner mais sur le terrain que ça se fera. Et après un début poussif, les Lions sont entrés dans la phase de compétition. En compétition, il faut savoir aller à l'essentiel, le Sénégal ne fait pas du beau jeu mais il répond présent.

Peut-on connaître les joueurs qui vous ont marqué au cours de cette compétition ?

Il y a Jallow de la Gambie, le 11 (Gabadinho Mhango) du Malawi, le 5 du Zimbabwe (John Takwara). Et c'est aussi ça la beauté de la Coupe d'Afrique des nations. Malgré la présence de grandes stars, de jeunes footballeurs ou ceux évoluant dans des championnats moins huppés, arrivent à tirer leur épingle du jeu. Cela veut dire qu'il y a de la qualité partout et avec du travail, c'est le football africain qui ira de l'avant.