Afrique: Un réalisateur congolais évoque les mutations de la Roumba

Dakar — Le réalisateur congolais, Paul Soni Benga, a évoqué, vendredi à Dakar, les mutations de la musique Roumba dont "les messages véhiculés aujourd'hui par les musiciens n'éduquent et ne conscientisent plus".

"La Roumba a connu beaucoup de mutations. Elle est passée de traditionnelle à moderne. Il y a très peu de paroles dans les chansons, ce qui crée un appauvrissement des textes et l'inexistence de messages qui, par le passé éduquaient et conscientisaient. Ils sont maintenant dilués à cause de légèreté de la vie", a-t-il dit.

Benga animait une session du Salon journalistique Ndadjé initié par le Centre culturel allemand, Goethe Institut, au profit des journalistes culturels à la Place du Souvenir africain.

Le thème a porté sur "la Roumba congolaise sous toutes ses déclinaisons, si la Roumba congolaise m'était contée".

Le corps de la femme est aujourd'hui désacralisé par certains acteurs de cette musique, a t-il relevé, insistant sur les messages qui ne parlent plus des enjeux de l'heure.

Le Soukous, le Ndombolo et le Coupé décalé ivoirien sont aussi des dérivés de cette musique venue du Cuba, a expliqué l'ancien Directeur général de la DRTV, une chaîne de télévision privée congolaise, à Dakar pour participer à la deuxième édition des Rencontres du film culturel de Dakar.

Selon lui, le rythme qui était saccadé au départ est devenu endiablé à cause des mutations survenues au fil des temps.

"Les musiciens se concentrent aujourd'hui sur le nombre de vues obtenus sur les réseaux sociaux et le nombre de CD vendus. Les mutations sont aussi causées par le marché. Les producteurs misent sur ce qui fait danser les jeunes dans les boîtes, ils déterminent ce que veut le consommateur", a déploré Benga.

Il a souligné que la Roumba n'est pas seulement que des textes et du rythme, elle va également avec l'esthétique incarnée par les "sapeurs" dont les noms sont cités dans les chansons de plusieurs musiciens.

Benga est le réalisateur du documentaire intitulé "Nganda Edo, le dernier des Bantous de la Capitale", qui retrace le parcours de ce groupe de musiciens congolais dont Edo en était le dernier membre décédé en juin 2020 à l'âge de 88 ans.

Ce film a été projeté vendredi dans le cadre des rencontres du film musical de Dakar initié par le journaliste culturel Alioune Diop de la Radiotélévision sénégalaise (RTS), en partenariat avec le centre culturel allemand Goethe Institut.

La Roumba, spécialité musicale congolaise, inscrite au patrimoine immatériel de l'humanité par l'UNESCO en décembre dernier, est à l'honneur de la deuxième édition des rencontres du film musical de Dakar, ouverte jeudi.

Le comité d'organisation va également proposer au public des films du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, de la France, de la RD Congo et de la République du Congo, selon un communiqué de presse.

Il s'agit de films documentaires (long et court métrage) autour des musiques modernes et traditionnelles d'Afrique et d'ailleurs, selon les organisateurs.

La Française Caroline Pochon va présenter, samedi, son film intitulé "Comme un air de famille", réalisé lors de la tournée japonaise du chanteur sénégalais basé au Canada, Zale Seck.