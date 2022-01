Afrique: Gambie - Cameroun - Un quart inédit

Sur cette première dans le football africain entre le Cameroun et la Gambie, on peut prendre l'affaire sous tous les angles possibles et imaginables mais cette rencontre sera loin d'être une simple confrontation entre l'une des sélections les plus titrées du continent et une force émergente du football continental, la Gambie.

Il s'agira pour le Cameroun d'un match où seule la victoire va compter, du haut de ses cinq étoiles, sa place de meilleure attaque de la CAN TotalEnergies 2021 et surtout son statut de pays organisateur.

Fiche du match

Date : 29 janvier 2022

Heure : 17h00 heure locale (16h00 GMT)

Lieu : Stade Japoma, Douala

Quart de finale

Match : Gambie - Cameroun

Mais peut-on donc dire que tout est au vert pour les Lions Indomptables face à un novice dans cette compétition qui a largement atteint ses objectifs.

Que nenni ! Au contraire de l'équipe camerounaise, celle de la Gambie est arrivée en ayant atteint tous ses objectifs dont le plus important est de prendre part à sa première phase finale de Coupe d'Afrique des nations.

Et après avoir gagné trois de ses quatre matchs depuis son arrivée sur le sol camerounais, elle se retrouve à égalité avec le pays organisateur (10 points en trois victoires et un nul) et se donne le droit de prendre plaisir à ce match de quart de finale à résultat immédiat.

Et les Gambiens qui en éliminatoires ont déjà sorti la RD Congo, l'Angola et après avoir battu en poule la Mauritanie et la Tunisie (1-0) sans compter la victoire (1-0) contre la Guinée, en huitième de finale, ont montré tellement de qualités, que les Camerounais n'imaginent même pas les prendre à la légère.

Cela donnera un match engagé où les Scorpions chercheront à laisser venir les Lions Indomptables et profiter de la meilleure occasion pour piquer.

L'équipe gambienne qui a marqué lors de ses quatre matchs, sait que le Cameroun a également encaissé lors de ses quatre sorties, ce qui laisse de l'espoir.

Et donnera un beau match au public présent au Japoma de Douala qui en pensant à un passé récent, se souvient que la dernière sortie contre la Côte d'Ivoire, un match couperet aussi en éliminatoires de la coupe du monde, ses Lions ont remporté la mise 1-0.

Réactions d'avant-match :

Tom Saintfiet, coach de la Gambie :

"Sur ce match, le Cameroun, une des plus grandes nations du football africain voire mondial, est largement favori, je donne à mon équipe 20 pour cent de chance de passer. Mais nous avons l'habitude et depuis ma prise de fonction, ça a été toujours le cas, nous avons eu à faire contre plus forte que notre équipe et nous avons réussi à nous en sortir. Contre le Cameroun, nous n'aurons pas peur, nous allons jouer notre chance à fond, c'est un match bonus. Nous avons visité Limbé, Bafoussam et maintenant Douala, nous avons envie de continuer à Yaoundé".

Ablie Jallow, milieu de la Gambie :

"Ce sera un match difficile mais nous sommes bien préparés pour aller chercher la victoire. Comme lors des précédents matchs, nous allons mettre tous les atouts de notre côté pour passer. Le Cameroun sera accompagné par son public, c'est lui qui aura la pression, nous allons jouer notre jeu avec la ferme intention de passer ce cap".

Toni Conceiçao, coach du Cameroun :

"Nous avons réussi un parcours positif, un bilan satisfaisant jusque-là et contre la Gambie, l'objectif est de gagner la rencontre, nous allons nous donner les moyens de contourner le bloc défensif qui sera mis en place par l'adversaire. Nous sommes une équipe joueuse qui aime prendre le jeu à son compte. En face, il y aura une équipe qui défend bien et qui a 5-6 joueurs à vocation offensive de grande qualité. Et sur un match tout est possible même si nous n'envisageons que la victoire".

Jean Charles Castelleto, défenseur du Cameroun :

"Je suis très heureux de prendre part à cette compétition, tout se passe très bien, nous avons réussi jusque-là un bon parcours et contre la Gambie, l'objectif reste la victoire. Nous jouerons contre une belle équipe mais nous avons les arguments. Et à Douala, nous avons de bons souvenirs, le dernier match joué contre la Côte d'Ivoire ayant été sanctionné par un succès, déjà, l'accueil est fantastique et sur le terrain, on s'attend à avoir une ferveur populaire derrière l'équipe".