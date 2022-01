Afrique: Secrets de riche - Une conférence annoncée au Bbr-Boulay Beach Resort pour aider des familles

Les 12 et 13 février, sera organisé un gala des amoureux du côté du Bbr-Boulay Beach Resort où sont attendus plus de 350 participants.Une information dévoilée par Bokoro Sagesse, spécialiste en éducation financière et président directeur général de la firme Boason crowd capital.. C'était le 23 janvier dernier dans un restaurant des II-Plateaux.

Organisé par Bokoro Sagesse, cette rencontre de deux jours se veut selon l'initiateur, un grand rendez-vous des cœurs solitaires où ils viendront rencontrer l'âme sœur sur une île loin des bruits de ville.

Une occasion pour assister à une conférence sur les secrets de riche. Selon celui qui se présente comme spécialiste, Boa Kouamé Roméo alias " Bokoro sagesse ", dit qu'à travers cette conférence secrets de riche, il s'agit de donner des expériences transformatrices de vies, susciter le déclic chez les personnes qui veulent agir pour leur fournir les outils nécessaires pour se bâtir la fortune de leur rêve.

Faisant la corrélation entre la richesse et le mariage, il révèle qu'en Côte d'Ivoire, 81% des cas de mariage, divorcent en moins de 2 ans. Et voulant comprendre les causes, son équipe a fait une étude qui révèle que 73% des cas de divorce sont dû soit à l'argent, soit à la sexualité où à la belle famille.

" C'est donc pour contribuer à considérablement réduire ce taux déshonorant de divorce à son plus bas niveau possible que nous organisons cet évènement au contenu ludique et éducatif avec des spécialistes qui feront de nos participants de nouveaux riches ", a-t-il soutenu.

Il avoue qu'il sera question d'instruire les participants sur le comportement à voir pour jouir d'une stabilité financière, sur la planification financière, l'éducation financière, réussir à budgétiser les finances dans les foyers etc.