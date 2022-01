Cote d'Ivoire: Biankouma/Actions sociales - La Compagnie minière du Bafing offre 3 classes, 2 logements de maîtres et 1 château d'eau aux populations

La Compagnie minière du Bafing (Cmb) a offert trois salles plus un bureau, deux logements de maîtres et un château d'eau aux populations de Gaolé et Souatiesso.

Le 22 janvier 2022, la Compagnie minière du Bafing (Cmb) a inauguré un bâtiment de trois classes avec bureau du directeur et deux logements de maîtres à Gaolé dans la sous-préfecture de Gouiné, dans le département de Biankouma et livré un château d'eau à Souatiesso dans la sous-préfecture de Foungbesso, dans le département de Touba.

A cette occasion, le directeur général adjoint de la Cmb, Sékou Diaby, a fait savoir que c'est un investissement de près d'un milliard de FCfa en diverses initiatives sociales dont les contributions au Comité de développement local minier (Cdlm) qui a été consenti par sa structure entre 2018 et 2022 au bénéfice des communautés villageoises.

En ce qui concerne les trois années de fonctionnement, il a précisé que de 2019 à 2021, ce sont environ 500 millions de FCfa que l'entreprise a consacré uniquement au Cdlm.

Poursuivant, le Dga a souligné que la construction des trois salles de classe plus bureau du directeur et les deux logements d'enseignants ont coûté la somme de 33 millions de FCfa à l'entreprise.

Quant au château d'eau, l'entreprise a investi 60 millions de FCfa pour sa construction. " Depuis notre installation, nous nous sommes engagés aussitôt envers les communautés où nous sommes installés. Nous menons avec elles divers projets sociaux et économiques qui viennent régler des problèmes réels et pour lesquels les communautés nous sollicitent. Nous comptons poursuivre nos actions avec la collaboration des communautés bénéficiaires. Les derniers projets de 2021 qui vont nécessiter 70 millions de FCfa, prendront fin d'ici à fin mars 2022 ", a révélé Sékou Diaby.

Poursuivant, il a déclaré que la Cmb entend contribuer au développement des communautés locales à tous les niveaux, en créant des emplois directs et en soutenant l'économie locales. " L'entreprise s'engage à établir et à maintenir les relations solides, soutenues par un dialogue constructif. La société contribuera à pallier le problème de l'employabilité en créant des activités génératrices de revenus car la Cmb et ses sous-traitants ne peuvent pas employer tout le monde ", a fait savoir le Dga de la Compagnie minière du Bafing. Avant d'annoncer le dédommagement dans les jours à venir des propriétaires terriens dont les terres ont été rendues impropres à l'agriculture ainsi que des propriétaires des champs qui ont été impactés par l'exploitation de la mine.

Pour terminer, il a souhaité le calme sur le chantier pour la poursuite des activités et a exhorté les populations à ne pas s'ingérer dans la gestion quotidienne de la société. Le Dga a dit au directeur général de l'entreprise, être à l'écoute des communautés pour relever avec elles les défis sociaux auxquels elles sont confrontées.

Le préfet de la région du Bafing, préfet du département de Touba, Célestin Womblegnon, par ailleurs président du Cdlm, a invité la population de Gaolé à scolariser leurs enfants, notamment les filles. Il a indiqué que Gaolé doit s'inscrire dans la politique de scolarisation initiée par le gouvernement en envoyant les enfants à l'école. Aussi a-t-il invité les populations à ne pas faire obstruction au bon fonctionnement de la mine.

Le nouveau préfet de la région du Tonkpi a remercié la Cmb pour la tenue de ses promesses. " L'eau occupe une place importante dans toutes les activités humaines. Le château d'eau est une infrastructure qui permet d'oublier l'impact de la mine. Il faut voir les aspects positifs ", a-t-il conseillé.

Le préfet de Biankouma, Hamilton N'Guessan N'dré Michel, a abondé dans le même sens que son collègue. Il a invité les populations à maintenir un climat de paix afin que la mine puisque continuer ses activités de développement dans les villages riverains.

Maniga Loi et Dosso Gala, respectivement porte-parole des populations de Souatiesso et Gaolé, ont exprimé la reconnaissance des populations à la compagnie pour la réalisation de ces infrastructures.

Selon eux, elles viennent améliorer le cadre de vie des populations grâce à la nouvelle politique minière du Président Alassane Ouattara.

Le Comité de développement local minier (Cdlm) de l'entreprise est en charge de la gestion des projets prioritaires de chacun des 12 villages impactés par les activités de la mine.