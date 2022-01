Cote d'Ivoire: Formation en ART - Des épouses des chefs de mission diplomatique octroient une bourse à des designers professionnels

Onze designers professionnels ont le sourire aux lèvres. Leur chemin a croisé la caravane de la charité du Groupe des épouses des chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire (Gecndci). Qui vient de leur octroyer une bourse d'études d'une valeur de 1,5 million de FCfa pour parfaire leur formation dans le métier de designer. La cérémonie solennelle de remise du chèque a eu lieu le 28 janvier 2022 au ministère de la Culture et de l'Industrie des arts et du spectacle au Plateau. Les heureux élus sont issus pour la majorité de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle (Insaac). La ministre de la Culture, Harlette Badou N'Guessan Kouamé, s'est dit très heureuse du soutien accordé à ces designers afin de leur permettre d'apprendre davantage leur métier.

Quant à Jean Servais Somian, designer professionnel, ébéniste et sculpteur, l'initiateur de ce projet, il a expliqué que son objectif est d'aider de jeunes designers à assurer la relève. C'est à l'issue d'un appel à candidatures, organisé par lui, que onze designers ont été sélectionnés pour bénéficier de cette bourse. "J'ai sollicité l'aide des épouses des chefs de mission afin de créer des pièces, des productions dans les ateliers. Grâce à cette bourse, nous allons achever les pièces et faire une exposition bientôt des œuvres de ces jeunes designers. Je suis fier déjà de leurs productions", a fait remarquer M. Somian.

La présidente du Gecndci, Farida Bouguetaïa, épouse de l'ambassadeur d'Algérie, a saisi l'occasion de la remise du chèque pour réaffirmer le crédo du groupe qui est d'apporter de l'aide et le sourire à ceux qui en ont besoin. Dans le cadre des études, les épouses des chefs des missions diplomatiques veulent être utiles. Elle a, en outre, traduit la gratitude du groupe à la Première dame Dominique Ouattara dont le concours financier leur permet de faire face aux sollicitations.

Le Groupe des épouses des chefs de mission diplomatique accrédités en Côte d'Ivoire (Gecmd-ci) est une association à vocation humanitaire. En plus d'approvisionner les populations en eau potable, elle intervient dans le domaine de l'éducation, la santé, l'insertion sociale des femmes, etc. Pendant ses dix ans d'existence, le groupe a organisé des campagnes de vaccination contre la pneumonie, le forage de puits pour faciliter l'accès des populations villageoises à l'eau potable, le soutien à des associations, l'appui au centre de formation de jeunes filles de l'institut Zagal de Yopougon et bien d'autres actions. " Nous resterons toujours mobilisées pour apporter notre contribution pour un monde meilleur ", a promis Farida Bouguetaïa.

Le groupe est composé des épouses des chefs de mission diplomatique de la France, de l'Inde, de Djibouti, de la Russie, de l'Algérie, de la Jordanie, de l'Oms et de l'Inter African Coffee Organisation (Iaco).