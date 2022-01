Togo: Et ça continue, après le passage à l'EPU

De nouveaux bâtons du régime de Lomé dans les roues Parti National Panafricain (PNP). Le Parti dénonce l'enlèvement de deux de ses cadres à Lomé. C'est ce qui a été rapporté par le Secrétaire général Dr. Kossi SAMA dans un communiqué de presse ce 28 janvier 2022.

D'après la note, dans la nuit du jeudi 27 au vendredi 28 janvier 2022, monsieur Sébabé-Guéffé Tchassanti Nouridine, Trésorier-adjoint du Parti national panafricain (PNP), monsieur Alfa Ibrahim, togolais résidant à Hambourg en Allemagne en séjour à Lomé, avec d'autres citoyens, ont été enlevés par des forces de sécurité et emmenés à une destination inconnue.

" L'état de terreur et la privation de liberté qui se confirment chaque jour davantage au Togo, expose un pouvoir illégal et illégitime dans une logique de violence et de vengeance permanente contre le peuple togolais, un peuple épris de paix, de justice et de liberté ", lit-on dans le communiqué.

Le Parti national panafricain (PNP), dénonçant et condamnant avec la dernière rigueur ce harcèlement soutenu d'Etat contre le parti, ses militants et sympathisants instauré depuis sa création, exige la libération immédiate et sans condition de toutes les personnes enlevées, ainsi que la libération de tous les prisonniers politiques.