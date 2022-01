Togo: Des responsables indélicats déchargés de leur mission jusqu'à nouvel ordre

C'est la principale décision forte de l'Assemblée générale extraordinaire de cette Association d'entraide entre les conducteurs de taxi tricycle.

En effet, réunis ce Vendredi à Lomé, en réponse à l'invitation du bureau conduit par Robert Komla Avumatsodo, les membres de l'ACTAT (Association des Conducteurs de Taxi Tricycle), ont décidé à une écrasante majorité des membres présents, de la décharge de membres responsabilisés au niveau du parc des conducteurs de Taxi Tricycle de Bè. Au nombre de 7, on retrouve dans le lot le Trésorier général Adjoint jusqu'à cette AG, Délégués, et Contrôleurs de parc. Toutefois, restent-ils membres jusqu'au terme de la médiation promise par la Mairie de la Commune de Golfe 1, ont indiqué les responsables de l'Association.

Des explications du président de l'ACTAT, M. Avumatsodo, il s'agit là d'une décision encore diluée vu que la décision aurait pu être une radiation selon les textes de l'association qui stipulent une radiation en cas de faute grave, mais c'est la promesse du Maire de la Commune de Golfe 1, transmise par le Conseiller Sowou, qui en a joué pour beaucoup.

A la question de savoir qu'est-ce qui est reproché aux membres déchargés de leur fonction, indique toujours le président, " nos camarades au niveau de Bè ont décidé de quitter l'association avec les membres qu'ils dirigent là-bas ".

Pour les prochains jours, a-t-il fait savoir, " on va dans les jours à venir on va établir un procès-verbal à déposer au niveau des autorités compétentes pour les informer de la décision de l'AG et leur faire connaitre les nouveaux responsables choisis ".

Pour information, représenté par le conseiller Sowou qui transmettait son message aux membres de l'ACTAT, le Maire Joseph Gomado bien imprégné du problème et qui joue depuis lors une médiation, a promis poursuivre dans la même veine pour amener les parties à accorder leurs violons pour le bonheur de tous.

Pour rappel, créée le 09 Septembre 2017 comme le stipule leur statut, l'ACTAT dont les membres sont également membres du Syndicat national des conducteurs de Tricycle Passagers du Togo, syndicat représenté à cette rencontre par son président Apéti Avévi, a pour but de " contribuer à l'épanouissement socio-économique des conducteurs de taxi tricycle au Togo, les regrouper, défendre leurs intérêts matériels et moraux, valoriser la profession de conducteur de taxi tricycle, lutter contre la pauvreté et la misère de ses membres, promouvoir leurs activités, renforcer leurs capacités, assister ces derniers en cas d'évènements heureux et malheureux, développer l'esprit d'entraide et de solidarité agissante ".