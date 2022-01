Afrique de l'Est: La tempête tropicale Batsirai, menace réelle pour Rodrigues et Maurice

Batsirai sera la première tempête tropicale à intéresser Rodrigues, Maurice et l'île de la Réunion. C'est la deuxième formation cyclonique baptisée jeudi en étant à 1 200 kilomètres des terres habitées. Les premières bandes périphériques devraient influencer le temps à Rodrigues en fin d'après-midi d'aujourd'hui.

Il est prévu que la tempête tropicale passe au nord de Rodrigues entre le lundi 31 janvier et le mardi 1er février. À l'approche de la région de l'île, Batsirai va bénéficier de bonnes conditions environnementales pour une nouvelle phase d'intensification. Le temps va se détériorer au fil des heures. Le vent va se renforcer et les pluies seront plus fréquentes. Des rafales de 100 km/h pourraient être ressenties à mesure que Batsirai s'approche de Rodrigues. La formation cyclonique va passer à environ 100 km au nord de l'île autonome. Des alertes cycloniques pourraient être déclenchées dès cet après-midi.

Le cyclone va ensuite continuer sa route vers Maurice. Météo Maurice envisage que la tempête tropicale va s'intensifier en forte tempête tropicale. La trajectoire d'ouest sud-ouest ou sud-ouest va rapprocher le cyclone davantage de l'île. Si Batsirai maintient sa course, les premiers effets vont se faire sentir dès mardi soir. La dégradation rapide sera plus marquée mercredi 2 février. Un passage est prévu au nord de Maurice dans la nuit de mercredi à jeudi.

À savoir que Météo France Réunion prédit un passage au nord de Maurice au stade de cyclone tropical. Dans son bulletin de 16 heures hier, la menace se précise selon la station de l'île sœur.

De son côté, le Joint Typhoon Warning Centre, une agence américaine, montre un infléchissement vers l'est voire le sud-est de Maurice. Batsirai est de petit diamètre et sa partie la plus active se trouve au nord-est avec des vents violents et des précipitations de 300 mm. Avec un passage au nord de Maurice ou directement sur le pays, des conditions cycloniques seront ressenties. Des alertes cycloniques sont attendues entre lundi après-midi et mardi à la mi-journée. En effet, l'incertitude de son intensité et aussi la trajectoire maintiennent un flou sur l'approche de la tempête Batsirai.