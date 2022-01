Congo-Kinshasa: Maniema - La GIZ promet de financer la lutte contre le déboisement qui touche la province

Le directeur résident de la Coopération technique allemande (GIZ) en RDC, Dr Andreas Kalk a déclaré vendredi 28 janvier à Kindu que son organisme détient des financements dans le cadre du Programme de maintien de la Biodiversité et Gestion durable des Forêts (BGF). Ces fonds seront utilisés dans le cadre du Projet Intégré REDD+ (PIREDD Maniema) et de l'initiative centre africaine pour les forêts. GIZ précise qu'elle va travailler au Maniema pour une durée d'au moins quatre ans.

Andreas Kalk a fait cette déclaration après une mission d'évaluation du déroulement de leur projet dans cette province. Il l'a jugé que le résultat est positif.

" J'ai l'impression que la mise en oeuvre du projet se déroule bien. L'objectif principal c'est effectivement d'appuyer les autorités congolaises à protéger les forêts et la biodiversité, on a aussi bien discuté les défis devant les autorités et la population. Un problème est certainement l'enclavement partiel de la province et je pense il y en a d'autres. Une chose est d'assurer, on a des financements du ministère de la coopération d'Allemagne et de l'initiative centre africaine pour les forêts pour continuer notre travail pour une durée de minimum encore 4 ans ", a-t-il expliqué.

Le directeur Résident de GIZ alerte sur le déboisement massif qui touche la province :

" Si je regarde la situation ici avec les perspectives du projet c'est le problème du déboisement pour l'agriculture et aussi pour la préparation des repas à la maison. On vient de me décrier d'une manière très convaincante qu'il n'y a pas une alternative actuelle à l'utilisation du charbon du bois et je pense d'une manière ou d'une autre il faut trouver une solution pour offrir à la population des alternatives qui sont payables ".