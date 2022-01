Madagascar: Météo - Batsirai se rapproche

Batsirai se trouvait à 2 682 kilomètres à l'Est de Toama-sina, hier à 15 heures, selon la communication de la direction générale de la météorologie à Ampandrianomby. Elle continue son déplacement vers l'Ouest, avec une vitesse de 30 kilomètres à l'heure. Il se rapproche progressivement, mais sûrement, de Madagascar. " Batsirai pourrait toucher Madagascar. Les habitants de l'Est doivent commencer à se préparer à l'arrivée de ce cyclone ", prévient Lahatra Mampionona, prévisionniste, hier.

Sans donner de détails précis, le prévisionniste estime que Batsirai présentera une menace pour l'Est de Mada-gascar à partir de la semaine prochaine. " L'incertitude demeure sur sa trajectoire et son intensité, à cause de la petite taille de Batsirai, et des conditions environnementales. Mais tous les scénarios montrent qu'il est une menace potentielle pour l'Est ", insiste Lahatra Mampionona.

Ainsi, les habitants de l'Est sont invités à renforcer la sécurité de leurs lieux d'habitations : couper les arbres qui menacent de tomber sur les maisons, en cas de vent fort, renforcer la fixation des toitures, mettre dans des lieux sûrs les médicaments et les paperasses administratives et faire des provisions.

Et surtout, se mettre dans des lieux sûrs, lorsque le danger se rapproche, pour éviter les accidents causés par les glissements de terrain et la montée des eaux. Batsirai présente une menace pour plusieurs régions, et non seulement pour l'Est, s'il atterrit sur nos côtes. Ce système a rétrogradé au stade de tempête modérée, hier, après une évolution explosive au stade de cyclone tropical intense, 6 heures après son baptême. Il pourra encore s'intensifier.