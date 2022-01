Afrique de l'Ouest: Situation au Burkina Faso - Une mission du comité des chefs d'Etat-major des armées de la CEDEAO attendue à Ouagadougou

Le coup d'Etat perpétré par le Lieutenant-Colonel Paul-Henri Damiba au Burkina-Faso était au centre de la conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement de la Cedeao. Cette rencontre s'est tenue par visioconférence, le 28 janvier 2022.

La Conférence a chargé le Comité des Chefs d'Etat-major (Ccem) de déployer sans délai une mission au Burkina Faso. Il s'agira d'une mission qui va mener des consultations avec les dirigeants militaires. Ce qui permettra det faire l'évaluation de la situation sécuritaire au Burkina Faso en vue de soumettre un rapport à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement.

La Conférence des Chefs d'Etat et de gouvernement a condamné le coup d'Etat perpétré au Burkina Faso. Et d'exiger exige le " rétablissement immédiat de l'ordre constitutionnel par les militaires ". La Cedeao demande ainsi aux militaires de s'engager à se " conformer à l'esprit républicain et s'en tenir à leur rôle de préservation de l'intégrité territoriale du pays ".

Les Chefs d'Etat ont chargé la Commission d'organiser le déploiement au Burkina Faso, le 31 janvier 2022, d'une mission ministérielle de la CEDEAO dirigée par la Présidente du Conseil des ministres. Cette mission devra " évaluer la situation politique et soumettre un rapport à la Conférence des Chefs d'Etat et de Gouvernement. "

A noter que le Représentant Spécial des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et au Sahel, ainsi que l'Union Africaine participeront à cette mission.

Cette rencontre a été l'occasion pour les Chefs d'Etat et de gouvernement de l'espace d'exprimer leur " profonde préoccupation face à la résurgence des putschs militaires dans la région. Et ce, suite à ceux perpétrés au Mali le 18 août 2020, en Guinée, le 5 septembre 2021 et au Burkina Faso, le 24 janvier 2022. " Le coup de force au Burkina Faso a été effectué en faisant en sorte d'obtenir sous la contrainte la démission du Président Roch Marc Christian Kaboré ", note le communiqué final de la Conférence.