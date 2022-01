Madagascar: Danse sportive - Les juges formés et recyclés

Les juges ayant terminé la formation de mise à jour de compétences.

La Fédération malgache de danse sportive et danse de salon (FMDSS) avance à grand pas dans la réalisation de ses activités établies pour cette saison. Comme il est programmé dans son calendrier, la formation des juges s'est tenue cette semaine à l'école de danse Dih'Art Antanimena.

Une vingtaine de participants, issus de la ligue d'Analamanga, de Haute Matsiatra, de Vakinankaratra et d'Atsimo Atsinanana ont été à l'écoute du directeur technique national Roddy Tsialiva et consorts. Treize juges ont complété ce stage de deux jours et ont reçu leur certificat. " Cette formation consiste à mettre à jour les performances des juges.

Ces derniers vont tout de suite mettre en épreuve leurs connaissances acquises aux prochains championnats de Madagascar. Mais avant cela, la Fédération propose un concours en ligne dénommé Duo latine virtual, afin qu'ils puissent s'exercer, une occasion pour les danseurs de s'entraîner ", a fait savoir le DTN.

Reculer pour mieux sauter. En revenant sur ces championnats de Madagascar, l'instance nationale était dans l'obligation de les reporter en raison de la déclaration de l'état de sinistre national. En effet, ce rendez-vous devait se dérouler au Palais des Sports Mahamasina les 5 et 6 novembre, mais il sera reporté aux 16 et 17 avril toujours au même endroit. " Pourtant, le programme n'a pas changé. D'une part, la première journée sera réservée pour le championnat de Madagascar à point. Il s'agit d'une compétition de progression pour toutes les catégories d'âges et les séries F, E, D et C. Tous les danseurs devront participer afin qu'ils puissent monter vers la catégorie supérieure.

D'autre part, la deuxième journée sera réservée au championnat de Madagascar de danse sportive latine. Un Open qui s'ouvrira à tous les férus de cette discipline disposant d'une licence. Nous encourageons tout le monde à s'entraîner et à donner le meilleur d'eux-mêmes pour rehausser le niveau technique de la danse sportive malgache. D'ailleurs, les compétitions internationales nous attendent très prochainement ", souligne le président de la FMDSS, Rijamanitra Randrianarisoa.