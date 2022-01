Madagascar: Filière coiffure - Sortie de la première promotion de l'Académie L'Oréal

Les apprenantes de l'Académie L'Oréal lors de la remise de certificat de formation à Ankorondrano.

Après cinq mois de formation, l'Académie L'Oréal a présenté le fruit de son dur labeur. Il s'agit de la sortie de la première promotion de ce centre de formation avec la remise de certificat de fin de formation. Baptisée " Cristal ", elle compte 11 apprenantes, dont Emmanuela Christiane Rakotondrandria qui en est la major de promotion après avoir réussi brillamment les 8 modules de formation.

" J'ai choisi de me former à l'Académie L'Oréal Professionnel par rapport au souhait de me former dans un centre qui a sa renommée, sa propre marque et une certaine notoriété. La coiffure est un métier qui demande de la volonté, de l'imagination, de la créativité, du temps, de l'énergie et de la passion. J'ai décidé d'ouvrir mon propre salon après avoir approfondi mes connaissances et mon savoir-faire dans le domaine de la coiffure ", témoigne-t-elle.

Lova Andrianina Rajaonarison, la formatrice auprès de cette académie, n'a pas manqué de féliciter les apprenantes tout en les encourageant à reconquérir le monde de la coiffure à Madagascar, mais aussi au-delà des frontières.