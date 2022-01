Madagascar: Ehoala Park - Une trentaine d'investisseurs intéressés

Toutes les parties prenantes qui promeuvent le port d'Ehoala et l'Ehoala Park. (Photo : Princy)

Ehoala Park est une extension naturelle et stratégique du port d'Ehoala qui est destiné à être développé en zone économique d'investissement, étalée en tout sur un espace de 440 ha.

" Une trentaine d'investisseurs, locaux, nationaux et internationaux ont déjà manifesté leurs intérêts à s'implanter à Ehoala Park. Nous sommes en train d'étudier leurs dossiers tout en priorisant les activités ayant des retombées économiques positives pour la région Anosy et pour la nation ", a déclaré Andriantsoa Rabiaza, le directeur du Port d'Ehoala S.A, lors d'un petit déjeuner de presse organisé hier à l'hôtel Novotel à Ivandry. La transformation des produits et l'exportation, l'industrialisation et la plateforme logistique ainsi que le développement des transactions commerciales et le tourisme, sont entre autres, des activités qui seront promues dans l'Ehoala Park.

Tarif de location foncière compétitif. Actuellement, " trois opérateurs locaux sont installés dans cette première zone économique industrielle. On peut citer entre autres, la LPSA qui se charge des importations de fuel. Entretemps, nous venons de promouvoir une zone pilote de 15 ha visant à accueillir le premier groupe d'entreprises. Cette zone pilote est désormais favorable à l'attractivité des investisseurs. En effet, elle est aménagée, sécurisée et viabilisée avec une facilité d'accès à l'eau et à l'électricité, par le concessionnaire qui n'est autre que la société Port d'Ehoala. QMM vient d'ailleurs de mettre en œuvre un projet phare visant à produire des énergies solaire et éolienne, d'une puissance électrique totale de 20 Mégawatts. C'est l'une des conditions exigées par les investisseurs désirant s'implanter dans l'Ehoala Park. Le tarif de location foncière est également très compétitif à raison de 1,1 USD/m²/an ", a-t-il poursuivi.

Relance des navires de croisières. Par ailleurs, " cette zone économique est également idéale pour attirer des investisseurs à instaurer des éco-lodges et des hôtels-clubs, outre l'existence du port d'Ehoala, le 2e port en eau profonde de l'Océan Indien, et l'aéroport international de Taolagnaro. En effet, c'est un port de destination des navires de croisières. Depuis son opérationnalisation, on a enregistré des touchées de 58 navires de croisières transportant 48 019 touristes internationaux. Et comme activités touristiques, les voyageurs peuvent visiter les parcs nationaux abritant une riche biodiversité dans la région Anosy ou observer des baleines de juin à novembre. Cette destination régionale est en même temps favorable aux activités de kitesurf et windsurf, sans oublier les trekkings ", a expliqué Tsitohaina Andriamanohera, le directeur général du Tourisme. Il faut savoir que toutes les parties prenantes œuvrent actuellement pour la relance des navires de croisières.