Madagascar: Dissolution OTME - Les matériels d'écoute téléphonique transférés à deux ministères

Le ministère de la Défense Nationale va disposer de matériels d'écoute.

La Présidence de la République s'est-elle vraiment démunie de l'écoute téléphonique après le transfert des compétences de l'office des transmissions militaires de l'Etat ?

25 ans après son existence, l'office des transmissions militaires de l'Etat (OTME) est démantelé au niveau de la Présidence de la République. Une fois de plus, le dernier conseil des ministres est revenu sur le sujet qui a déjà été traité et annoncé lors des précédents. Mais, jeudi dernier, le conseil a fourni d'autres informations liées à la dissolution de ce stratégique établissement aux multiples missions militaires. Notamment, sur le transfert de compétences de l'OTME au ministère de la Défense Nationale et celui de la Poste, des Télécommunications et du Développement Numérique, selon un communiqué du conseil des ministres diffusé par la Présidence de la République.

L'OTME s'est distingué parmi les établissements rattachés à la Présidence de la République par ses missions stratégiques qui lui ont été confiées en vertu de son essence militaire. Il disposait des matériels qui vont être alors définitivement transférés auprès du ministère de la Défense Nationale et celui de la Poste, des Télécommunications et du Développement Numérique. L'interception des correspondances téléphoniques serait, entre autres, assurée par les matériels de cet établissement. Cette méthode, quoique très controversée, et courante dans plusieurs pays, est alors à portée de main des deux ministères qui vont recevoir les équipements de l'OTME.

Recherche. Le gouvernement continue dans sa logique concernant les établissements publics jugés " budgétivores ". Lors du conseil des ministres de jeudi dernier, six autres établissements ont vu sortir leur décret de dissolution. Au niveau du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, la Maison de la Communication des Universités (MCU) est dissoute lors du dernier conseil des ministres. Cet établissement, qui avait pour mission la diffusion des résultats de la recherche, est " l'interface entre les étudiants, les enseignants, les chercheurs, sans oublier le monde économique dont les entreprises, les groupements professionnels, les ONGs " afin de " répondre aux besoins en informations universitaires et scientifiques " selon Simonette Fanjanarivo, son directeur général. Mais, au nom de l'optimisation budgétaire défendue par le gouvernement, la MCU doit disparaître comme le Centre national de l'eau, de l'assainissement et du génie rural (CNEAGR), rattaché auprès du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage.

Liquidation. Les compétences de cet autre " organisme rattaché " seront transférées à la direction en charge du génie rural et la direction en charge de la formation agricole au niveau de son ministère de tutelle, a noté le conseil des ministres. Au niveau du ministère de la Pêche et de l'économie bleue, quatre établissements sont rayés dans l'organigramme, en l'occurrence, le Centre d'étude et de développement de la pêche (CEDP), l'Unité de recherche langoustière, l'Unité statistique thonière d'Antsiranana ainsi que l'Observatoire économique de la pêche et de l'aquaculture. Tous ces établissements publics doivent disparaître de l'organigramme du gouvernement dans les semaines qui suivront. Car pour les rayer définitivement d'un ministère, les procédures de liquidation demandent encore plusieurs jours avant que la dissolution ne soit effective.