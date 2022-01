Gabon: NGOUNIE - Phillipe Nzengué Mayila en bon samaritain dans la Louétsi Bibaka

L'Honorable député Philippe Nzengué Mayila a communié avec les populations de sa circonscription électorale de la Louetsi Bibaka, dans la province de la Ngounié, au Sud du Gabon. Dans la joie et la gaité, il a offert des kits alimentaires aux populations des 16 villages sillonnés. Aussi, leur a t-il souhaité ses voeux les meilleurs tout en leur rappelant la nécessité du respect des gestes barrières pour lutter contre la pandémie covid-19 avec ses différents variants. Les villageois ont évoqué la situation du conflit homme-éléphant dont-ils sont les véritables victimes, la vétusté des écoles, le piteux état des routes et bien d'autres problèmes...

C'est au total, 16 villages parcourus du département de la Louétsi Bibaka par L'Honorable député Philippe Nzengué Mayila et son équipe. Un voyage qui a permis à l'élu national de souhaiter, non seulement ses voeux les meilleurs aux populations de sa circonscription électorale, mais surtout leur offrir des kits alimentaires.

Le député de Malinga a tenu coût que coût, communier avec les siens en leur distribuant les produits de première nécessité : sacs de riz, huile, café, sucre tout en précisant que " Ceci n'est pas un meeting. C'est juste un geste humanitaire pour la fête de nouvel an. On avait voulu fêter avec vous, mais vous même connaissez la situation de la Covid19, nous empêchant de bien vous voir, voilà pourquoi. Je vous demande de respecter les mesures barrières, car depuis un temps, il y'a une grippe étrange qui frappe tout le Gabon. Il faut continuer d'observer et de respecter les mesures barrières" a t-il insisté

Au cours de cette tournée, Philippe Nzengué Mayila et son équipe ont reçu des plusieurs plaintes des populations du département de la Louétsi Bibaka dont : le conflit homme-faune, les routes, les écoles... " Nous n'avons plus de champs. Les éléphants ont tout ravagé. On ne sait plus à quel saint se vouer. Ils viennent même derrière nos habitations pour tout dévaster. On a même peur d'aller au toilette, car ils ont remplacé nos animaux domestiques. Aussi, nos parents décèdent-ils par manque de route, car pas d'évacuation à temps" s'indigne un villageois de Mbomo visiblement en larmes.

Le député Philippe Nzengué Mayila les a religieusement écoutés et a promis faire passer le message à qui de droit. Les retrouvailles entre les populations des 16 villages et leur élu se sont déroulées dans une bonne ambiance.