Afrique: CAN 2022 - Burkina Faso - Tunisie en quarts en direct

Les équipes du Burkina Faso et de la Tunisie s'affrontent ce samedi 29 janvier à Garoua pour le deuxième quart de finale de la CAN 2022. Un choc à suivre en direct sur RFI à partir de 19h TU (20h au Cameroun et en France).

C'est l'une des deux affiches de ces quarts de finale de la CAN 2022 : Burkina Faso - Tunisie. D'un côté, les Burkinabè, finalistes en 2013 et 3e en 2017. Et de l'autre, des Tunisiens toujours présents en phase finale (ou presque) mais rarement placés.

Qui des Étalons ou des Aigles de Carthage affrontera le vainqueur de Sénégal-Guinée équatoriale, le 2 février à Yaoundé, en demi-finale de la compétition ? Réponse ce samedi 29 janvier à Garoua à partir de 19h TU (20h au Cameroun et en France).

CAN 2022: Burkina Faso - Tunisie en quarts en direct