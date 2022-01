Afrique: Participation tunisienne au Salon international du livre du Caire 2022

Tunis/Tunisie — LE CAIRE, Egypte (29 janv. de l'envoyé de TAP Lassaad Mahmoudi ) - Le livre tunisien enregistre sa présence sur les rayons de la 53ème édition du Salon international du livre du Caire organisée du 26 janvier au 07 février 2022 dans la Capitale égyptienne.

Une délégation tunisienne officielle s'est déplacée en Egypte en vue de promouvoir le secteur du livre et de l'édition en Tunisie auprès des participants et les visiteurs du salon. Une programmation assez riche a été concoctée par la Direction Générale du livre au ministère des Affaires Culturelles.

Plusieurs maisons d'éditions nationales exposent leurs publications dans les rayons du stand de l'Union des Editeurs Tunisiens qui présente des livres dans les domaines des arts, des recherches académiques, des romans, des livres pour enfants et autres.

Une collection d'ouvrages dans divers domaines comme la littérature, le patrimoine, la religion et les sciences sont exposés dans le stand officiel tunisien. Ces publications sont éditées par plusieurs maisons tunisiennes pour le compte d'institutions culturelles publiques relevant du ministère des Affaires Culturelles (Institut de la traduction de Tunis, Amvppc, INP, CNCI, CMAM...).

Au menu des rencontres littéraires, plusieurs conférences et séances dédicace avec les écrivains tunisiens dont deux ont atteint, en 2020 et 2021, des stades avancés des éliminatoires du Prix international du roman arabe, "Booker" (International Prize for Arabic Fiction-IPAF).

Au programme de la journée du samedi, la romancière Amira Ghnim donne une conférence autour du féminisme romancier et la question identitaire. Son roman "Calamity of the Nobility " (La Calamité de la Noblesse", Dar Mesaa) était parmi les semi finalistes de la 14ème édition du Booker arabe organisée en 2021. Cette nomination dans le cadre du prestigieux prix Booker a permis au roman de se distinguer pour se faire éditer prochainement en version anglaise.

Le romancier Mohamed Aissa Meddeb, auteur de quatre romans distingués sur la scène nationale et arabe aussi, aura une rencontre autour du thème " L'image de la société arabe dans le roman". Son roman "Hammam edhahab" (Le Hammam d'or, Meskiliani éditions, 2019) figurant dans la long-list du Booker arabe 2020, est également lauréat du prix du roman à la Foire internationale du Livre de Tunis (Filt) 2021. Ce roman fait partie d'une trilogie autour "des religions et la Tunisie".

Le Salon international du livre du Caire enregistre la participation de 1063 éditeurs de 51 pays répartis sur les 900 stands de cet grand rassemblement du livre et de l'édition en région arabe qu'abrite le Centre International d'exposition d'Egypte. La Grèce est le pays invitée d'honneur de ce rendez-vous littéraire créé en 1969 qui accueille annuellement plus de 2 millions de visiteurs.

La tenue de cette édition coïncide avec la célébration de l'année 2021-2022 de la culture tuniso-égyptienne, organisée à l'initiative des présidents Kaïs Saïed Sayed et Abdel Fattah Al-Sissi. Lancée au Caire à l'occasion de la visite du président Saied en Egypte, du 9 au 11 avril 2021, cette manifestation se poursuivra tout au long de l'année, dans les deux pays.