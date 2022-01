Afrique: CAN 2022 - Les joueurs burkinabè évoquent le coup d'État dans leur pays

Au Cameroun, la CAN suit son cours. À la veille des premiers quarts de finale, le Cameroun affronte ce samedi 29 janvier la Gambie et la Tunisie sera opposée au Burkina Faso. Les " Étalons " qui réalisent un beau parcours dans cette CAN, vivent un tournoi particulier à cause du coup d'État dans leur pays, en début de semaine.

" Oui tout le monde va bien, tout le monde va bien... " Lorsqu'il parle de ses proches au Burkina Faso, Adama Guira semble soulagé. Le milieu de terrain des Étalons n'en est pas moins conscient que la sélection a un rôle à jouer vis à vis de la population : " Nous sommes des hommes intègres, comme on le dit. Nous sommes ici et on a un peu l'oreille de l'autre côté mais on sent que les gens sont avec nous. Si nous gagnons, c'est notre manière aussi de contribuer à apporter la paix et la sérénité dans notre pays. "

Les joueurs tentent de faire abstraction de ce coup d'État, pas question, pour eux, de prendre parti. Le sélectionneur Kamou Malo a pu échanger avec Paul-Henri Sandaogo Damiba, le nouvel homme fort du Burkina.

" Nous avons eu quand même l'honneur d'avoir notre nouveau président au bout du fil qui nous a en tout cas prodigué des encouragements. C'est un devoir quand même d'aller jusqu'au bout dans cette compétition ", dit Kamou Malo.

Pour l'instant, les Étalons réalisent un beau parcours et la crise que traverse le pays est une source de motivation supplémentaire, selon leur manager, Aristide Bancé: " Ça nous concerne. Les enfants, ils ont vu ce qu'il s'est passé là-bas. Ils savent qu'ils ont un rôle, c'est de tourner la page rapidement, parce que quand nous allons gagner, ils ne vont parler que du Burkina... Ils ne vont parler que du football. "

À présent, les Burkinabè vont donc déjà se concentrer sur leur prochain adversaire, la Tunisie, et tenter de faire aussi bien qu'en 2013, où ils avaient atteint la finale de la CAN.