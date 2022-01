Cote d'Ivoire: Exportation des fruits et légumes - IPD ouvre un bureau régional à Abidjan

Le programme import promotion desk (Ipd) en partenariat avec la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire (Cci-ci) a procédé, le jeudi 27 janvier 2022, à l'Hôtel Tiama, au Plateau, à l'ouverture officiel de son bureau régional à Abidjan.

Logé au sein de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, ce bureau régional couvre pour le moment la Côte d'Ivoire et le Ghana. L'Ipd est financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique et du développement (Bmz).

Le projet Ipd aide ses pays partenaires à accéder aux marchés européens par l'exportation des fruits et légumes tropicaux frais et les ingrédients naturels. Il aide également ses partenaires à développer leurs offres de services de promotion des exportations vers l'Europe et à établir des structures durables.

L'Ipd a été mis en œuvre en Côte d'Ivoire et au Ghana en 2019. Le Bmz et l'Ipd sont convaincus du potentiel économique des pays d'intervention en Afrique de l'ouest. A cet effet, la coopération a été prolongée jusqu'à la fin de 2024.

L'ouverture du bureau régional permettra en outre, de renforcer la coopération avec d'autres partenaires et entités du réseau de promotion commerciale. Mais aussi d'intensifier les activités et leur extension par la coopération avec ses prtenaires intitutionnels stratégiques, notamment la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et le conseil national des exportateurs de Côte d'Ivoire (Cne-ci).

Mme Ama Koko, représente du ministre d'Etat, ministre de l'agriculture et du développement rural, a remercié les initiateurs du projet Ipd pour l'intérêt qu'ils accordent au secteur agricole. Aussi, a-t-elle rappelé que l'agriculture qui représente 22% du Pib est restée depuis l'indépendance, le moteur du développement économique et social de la Côte d'Ivoire.

" Le secteur agricole emploie plus de la population ivoirienne ", a souligné la représentante de Kobenan Kouassi Adjoumani. Pour elle, il impératif de mettre l'accent sur la transformation des fruits frais à l'effet d'augmenter la valeur ajoutée et d'offrir de nombreux emplois.

Pour l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Ingo Herbert, ce programme est une opportunité pour les producteurs d'être en relation avec le marché européen et surtout de participer à des événements économiques à savoir des foires commerciales internationales, des expositions, pour la promotion de produits ivoiriens et ghanéens.

La directrice de lIpd se dit convaincue le bureau régional d'Abidjan rendra la coopération avec les entreprises, les partenaires, les organisations de soutien au entreprises encore plus efficace et efficiente pour un partenariat " gagnant-gagnant-gagnant ".

Le président de la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, Faman Touré s'est félicité de l'excellence des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne. Il a surtout remercié l'ambassadeur d'Allemagne pour le choix de la côte d'Ivoire pour abriter le bureau régional de l'Ipd. " Cela confirme davantage la volonté du gouvernement allemande de développer les échanges commerciaux entre nos deux pays à travers le développement des relations entre les secteurs privés entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne ", s'est réjoui Faman Touré.