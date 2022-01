Afrique: CAN 2021 - Adem Zorgane (Algérie) - " En Afrique, il n'y a pas d'air ni d'oxygène "

De retour en club, l'international algérien Adem Zorgane a expliqué les raisons de son absence dans le onze des Fennecs au Cameroun et les difficultés rencontrées en Afrique lors d'une courte déclaration au quotidien belge DH Les Sports +.

Classée dernière du groupe E avec un petit point, l'Algérie n'a pas fait grande impression lors de cette CAN 2021 et s'est faite éliminée au premier tour. Faisant partie du groupe des Verts et n'ayant disputé aucune minute, Zorgane a rejoint son club (Sporting de Charleroi) et a joué en tant que titulaire. Occasion pour le milieu de 22 ans de se montrer reconnaissant envers son coach qui l'a titularisé. Il en a profité pour aussi évoquer les raisons de son absence dans le onze algérien lors des trois matchs de poule.

" Ça me fait plaisir que le coach me donne sa confiance. C'était un peu difficile pour moi lors des premières minutes mais je me suis senti bien. Je me suis bien entraîné en équipe nationale même si je n'ai pas joué. C'est plus facile de jouer dans le froid plutôt qu'au Cameroun. Ici, tu peux te réchauffer en courant. En Afrique, il n'y a pas d'air ni d'oxygène. C'est étouffant. Le sélectionneur m'a expliqué pourquoi je n'ai pas joué. Je dois travailler encore plus dur pour gagner ma place ", a expliqué le natif de Sétif (Algérie).