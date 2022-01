Congo-Kinshasa: Conférence internationale à Goma - Les jeunes élaborent un plan d'actions pour la paix et le développement des Grands Lacs

La conférence internationale des jeunes pour la paix et le développement dans les Grands Lacs s'est clôturée vendredi 28 janvier à Goma. Une centaine des jeunes venus du Rwanda, de l'Ouganda, de la Tanzanie et de la RDC y ont participé durant 5jours, dans le cadre du " projet régional des jeunes pour la paix et le dialogue ".

Selon le coordinateur de ce projet, Isaac Mutchele, les jeunes participants ont élaboré un plan régional pour deux ans, soit le reste de la durée totale du projet qui est de trois ans. Il a précisé que ce plan prévoit des actions communes visant le dialogue avec les autorités transfrontalières, le renforcement de la collaboration régionale entre les jeunes de la sous-région ou encore la prévention des conflits entre communautés.

Des initiatives communes que le projet régional des jeunes pour la paix et le dialogue est prêt à appuyer, à hauteur d'environ un million cinq cents mille dollars, du fond alloué par les partenaires dont l'Union européenne, a indiqué Isaac Mutchele.

Cette conférence organisée avec l'appui de l'Union Européenne et de la fondation Konrad-Adenauer visait le renforcement de la collaboration régionale entre les jeunes de la sous-région pour la recherche de la paix et le développement.

Appelés " Jeunes acteurs de paix et de stabilité ", cette centaine des jeunes devra parvenir à tisser des connexions durables entre eux et partager des bonnes pratiques dans la recherche de la paix. Ils doivent aussi discuter, entre eux, d'autres questions liées à la paix et au développement de la sous-région des Grands Lacs.