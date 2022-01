Afrique: CAN 2021 - Début des quarts de finale ce samedi avec deux affiches alléchantes

Les quarts de finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN 2021) se déroulent tout au long du week-end avec Gambie-Cameroun et Burkina Faso-Tunisie ce samedi.

Quelles seront les affiches des demi-finales de la CAN 2021? Première réponse ce samedi 29 janvier avec la Tunisie qui affronte le Burkina Faso alors que le Cameroun, pays hôte de la CAN, jouera sa qualification face à la Gambie.

Gambie-Cameroun, une affiche déséquilibrée

Ce samedi, ce sera le premier match officiel entre le Cameroun et la Gambie. Et c'est l'antre du Stade de Japoma qui abritera cette rencontre des Scorpions pour leur première participation à la phase finale de la compétition phare du continent africain. En ce qui concerne la nation inexpérimentée de la Gambie, l'espoir d'éliminer l'un des favoris de la CAN est dans toutes les têtes. La tâche s'annonce difficile, mais les défis sont le moteur principal de cet effectif depuis le tout premier match, et plus on avance, dans cette compétition, plus la confiance grimpe. Les Scorpions présentent la particularité d'avoir marqué un et un seul but dans chaque rencontre jouée dans cette CAN. Le parcours de ces gambiens est d'ores et déjà très honorable et exceptionnel pour ce pays, et les supporters peuvent être fiers !

Le pays organisateur, meilleure attaque du tournoi (9 buts marqués), après une phase de poules négociée sans trop d'accrocs, fait office d'épouvantail. Les Camerounais ont maitrisé la phase de poules avec deux victoires convaincantes contre le Burkina Faso (2-1) et l'Ethiopie (4-1), puis un nul devant le Cap-Vert (1-1) et ont dans leur rang le meilleur buteur de cette première phase, Vincent Aboubakar, avec 6 réalisations. Les hommes de Toni Conceiçao tracent leur route, portés par le peuple camerounais, et pourraient affronter un autre favori, le Sénégal (opposé à la Guinée équatoriale), en demi-finale.

Burkina Faso-Tunisie, un duel de résilients

Le Burkina Faso et la Tunisie reviennent de loin. Les deux nations avaient mal débuté leur compétition, en chutant d'entrée respectivement face au Cameroun (1-2) et le Mali (0-1). C'est certainement l'un des matchs les plus indécis de ces quarts de finale de la CAN 2021! La Tunisie a connu une phase de poules très mouvementée. Elle n'a pris que trois points lors des trois premières journées. On ne donnait pas cher de sa peau pour son huitième de finale contre le Nigeria. Et pourtant, la Tunisie a réalisé l'exploit de sortir l'une des sélections les plus impressionnantes de la phase de poules, grâce à une victoire sur la plus petite des marges (1-0).

De leur côté, les Étalons ont fait le nécessaire depuis le début de la CAN. Malgré une défaite lors du match d'ouverture contre le Cameroun, les Burkinabés ont su réagir en s'imposant contre le Cap Vert, avant de faire match nul face à l'Éthiopie. En huitièmes de finale, ils ont éliminé le Gabon! Finaliste 2013 et demi-finaliste en 2017, la sélection de Kamou Malo possède beaucoup d'expérience et compte bien l'utiliser pour faire la différence pendant les 90 minutes. Porté par son leader Bertrand Traoré, le Burkina Faso a l'occasion de poursuivre une série de quatre matchs sans défaite face à son adversaire du soir en obtenant un nouveau billet pour le dernier carré de cette CAN édition 2021.