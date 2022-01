Congo-Brazzaville: Covid-19 - Du matériel informatique pour renforcer le système d'information en matière de prévention

La Banque mondiale, à travers l'Unité de coordination Redisse IV dans le cadre du Projet de riposte d'urgence à la covid-19 ( Pruc-19), a mis à la disposition du Laboratoire national de santé publique (LNSP), le 28 janvier à Brazzaville, du matériel informatique pour améliorer la surveillance épidémiologique, détecter précocement la maladie et confirmer des cas avérés.

Le don du matériel informatique est constitué d'une trentaine d'ordinateurs de bureau et d'ordinateurs portables, soit un total de trente-sept ordinateurs d'une valeur de 39 731 dollars américains, soit environ 23 millions FCFA. " L'Unité de coordination du projet de riposte d'urgence à la covid-19 reste convaincue que cet important lot de matériel va alléger le fardeau du LNSP, en fournissant des services médicaux essentiels de qualité. Il va tant soit peu améliorer les conditions de travail et d'intervention des agents du LNSP ainsi que renforcer la résilience du système de santé qui reste un fort gage d'amélioration de la qualité des services rendus à la population et de la riposte à la pandémie de covid-19 ", a indiqué le coordonnateur du Pruc-19, le Dr J.P. Okandzé Elenga.

Pour le directeur de cabinet du ministre de la Santé et de la Population, Ignace Tendelet, ces équipements doivent être utilisés à bon escient. " Vous êtes une entreprise publique bénéficiant des fonds publics, car, vous devez toujours avoir l'esprit de satisfaire les conditions de vie de notre population. Donc, ces équipements doivent vous permettre d'améliorer votre performance, de réaliser les examens médicaux dans les bonnes conditions, pour que les résultats soient donnés le plus vite possible ", a-t-il fait savoir. Il revient aux techniciens, sous l'égide de la direction, d'en faire bon usage, a-t-il précisé.

Le directeur général du LNSP, Roch Fabien Niama, a pour sa part déclaré : " Cette contribution nous permettra de mettre en œuvre l'un des aspects importants du programme de modernisation de nos équipements. Il s'agit de l'informatisation du LNSP qui devrait permettre à notre structure de s'arrimer durablement à la modernité par la digitalisation de l'ensemble des processus et méthodes de travail de cette structure ".

En rappel, dans le cadre de la mise en œuvre de la composante 1 du Pruc-19 dénommée " Riposte d'urgence à la covid-19 et renforcement du système de santé ", l'Unité de coordination des projets Redisse IV, en charge de la coordination du Pruc-19, a financé des activités importantes en faveur des laboratoires, entre autres, la réalisation de la formation et recyclage de trente-cinq techniciens de laboratoire impliqués dans les techniques PCR sur tout le territoire national ; l'acquisition de 750 kits Milieu de transport, Universel Viral Transport 3ml, pack de cinquante de la forme Becton Dickinson ; l'acquisition de 391 Standard M Ncov Real-Time Détection Kit ; l'acquisition des équipements de laboratoire : les automates de numération, de biochimie, de coagulation et des microscopes afin de renforcer cinq laboratoires pour le suivi des malades covid-19.

A noter qu'une fois de plus, dans les tout prochains jours, le LNSP va recevoir 35 000 tests QIAamp Viral RNA ; 50 paillasses afin de se rendre aux normes ; un véhicule de liaison 4x4.