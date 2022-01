Ile Maurice: UoM - Les raisons derrière la démission de Dhanjay Jhurry

Plusieurs dénonciations ont été faites à l'encontre de Dhanjay Jhurry depuis le début de l'année et cette semaine, il a soumis sa démission. Cependant, l'ancien vice-chancelier de l'université de Maurice (UoM) avance que sa démission est antérieure à la réunion du conseil de jeudi dernier. Toujours est-il que plusieurs plaintes ont été formalisées contre lui par écrit quelques jours avant sa démission...

"Je n'ai jamais été poussé à la porte. Ma décision de me retirer de l'UoM a été communiquée le 24 janvier au Président du Conseil. Je n'ai eu vent ou n'ai été informé d'aucune allégation contre ma personne", a déclaré Dhanjay Jhurry à l'express dans un mail, et le conseil de l'institution a pris note de sa démission, qui prendra effet à partir du 28 février, lors de la rencontre de jeudi dernier. Cette démission survient alors que quelque temps auparavant, l'ancien vice-chancelier se positionnait pour une sixième année à la tête de l'établissement du Réduit. Avant cette démission, deux lettres ont été envoyées au Pro-chancelier et au Premier ministre respectivement pour dénoncer certaines maldonnes alléguées.

Dans une lettre datée du 13 janvier de cette année, la directrice du département de Quality Assurance avait dénoncé Dhanjay Jhurry pour menaces et intimidation. Elle raconte que le 6 décembre dernier, elle avait été convoquée à un Monitoring Committee. Les mots utilisés ne sont pas tendres. "The VC made an abusive remark towards me that I am bullying the QAO (Ndlr: Quality Assurance Officer) and he was hitting the table while speaking to me." Ce comité avait été mis sur pied, dit la directrice, à la suite d'une plainte contre elle-même par une employée. Cependant, elle écrit que l'employée, qui travaille depuis trois ans, ne maîtrise toujours pas le domaine et qu'elle l'avait fait savoir au département des ressources humaines dans un rapport. La directrice fait aussi ressortir qu'elle ne sait pas pourquoi elle a été convoquée devant ce comité ni quel sera le résultat. La lettre avait été adressée au Pro-Chancelier de l'UoM.

L'autre lettre de dénonciation date du 15 janvier de cette année et est adressée au Premier ministre. Des employés parlent de conflits d'intérêts et de paiements illégaux. Les auteurs rappellent que le rapport du PRB de 2016 préconisait deux increments pour les enseignants de l'université qui ont "reckoning academic attainment through published research, teaching, administrative contributions and publications and having stayed on top of their revised salary scales for one year". Cependant, l'université n'avait jamais mis en place un mécanisme pour mettre à exécution cette recommandation. Mais en octobre 2019 et janvier 2020, Dhanjay Jhurry, selon cette lettre, a approuvé des paiements totalisant Rs 2 millions sans passer par le conseil de l'UoM ou le Budget and Infrastructure Committee. Parmi les bénéficiaires figurent deux de ses proches, qui ont touché des arrérages de Rs 51 000 et Rs 81 000 respectivement.