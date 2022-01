Congo-Kinshasa: Linafoot/Ligue 1 - Renaissance vainqueur de RCK, Lupopo accroché par Tshinkunku

Le FC Renaissance du Congo a fait fi de la crise actuellement en son sein afin de remporter, le 27 janvier au stade des Martyrs, son match contre le Racing Club de Kinshasa (RCK), par deux buts à zéro.

La rencontre comptait pour la 14e journée de la 27e édition du championnat de la Ligue nationale de football (Linafoot). Bob Tshilombo (70e mn) et Musi Beyuku (80e) ont inscrit les deux buts des Renais. Désormais, Renaissance du Congo se repositionne à la 13e place au classement provisoire avec quatorze points au terme de quatorze matches joués (trois victoires, cinq nuls et six défaites). Lanterne rouge du championnat, RCK n'a que trois points à son actif en douze rencontres livrées (trois nuls et neuf défaites).

Le 26 janvier au stade Frédéric-Kibasa-Maliba de Lubumbashi, l'US Tshinkunku de Kananga -qui a érigé son quartier général dans la ville cuprifère et chef-lieu du Haut Katanga- a tenu bon face à la formation locale du FC Saint-Eloi Lupopo. Score de la partie : zéro but partout. L'entraîneur Jean Claude Loboko des " Chasseurs " de l'ex-Kasaï occidental a concocté un plan afin de résister en disposant tactiquement son équipe en 3-5-2 pour densifier son milieu de terrain. Et Tshinkunku n'a donc pas flanché face à Lupopo, bouillant vainqueur de V.Club par trois buts à zéro).

Le FC Saint-Eloi Lupopo a donc manqué de rattraper V.Club au classement avec ce match nul, et se cabre à trente-quatre points après quinze rencontres livrées. Tshinkunku, pour sa part, a déjà un total de treize points.