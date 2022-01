Ile Maurice: Mauritius ART Corner - Rachel Caprice, pour la découverte des jeunes talents

Elle a 26 ans et a plus d'une corde à son arc. Cette artiste dessinatrice originaire de Barkly a toujours voulu suivre sa passion et ayant à cœur la promotion des autres artistes qui, comme elle, sont à la recherche d'une plate-forme, elle a décidé de monter la plate-forme Mauritius Art Corner, visant à promouvoir les adeptes de dessin et de peinture.

Jeune banquière de profession, c'est lors du premier confinement que Rachel a monté la plate-forme Mauritius Art Corner après avoir trouvé en l'art de dessiner, une thérapie qui a été sa muse lorsque comme tout le monde, elle s'est retrouvée confiner entre quatre murs.

"Je n'ai pas pris de cours de dessin. Je suis autodidacte. Quand je dessinais et que les gens ont apprécié ce que je faisais, j'ai commencé à avoir des commandes précises et ça marchait bien. Je me suis dit pourquoi ne pas mettre en place une plate-forme qui est aujourd'hui comme un réseau où non seulement nous nous retrouvons entre artistes pratiquant le même art mais surtout cela nous aide car nous savons que nous ne sommes pas seuls dans ce que nous faisons", explique Rachel.

Depuis maintenant deux ans, Rachel collabore avec d'autres artistes et permet à beaucoup de jeunes d'avoir une visibilité sur sa plate-forme. Elle reçoit toujours des commandes et délègue aux jeunes qui à leurs tours peuvent vendre leurs tableaux.

Depuis, Rachel a eu l'occasion d'exposer son art à travers l'île lors de divers événements et est aussi sollicitée par des organisations pour montrer son savoir-faire. La jeune artiste ne se prive pas de transmettre son savoir et son amour pour l'art aux autres passionnés qui souhaitent aiguiser leurs pinceaux.

"Souvent beaucoup de personnes pensent que le dessin c'est tout simple hors il y a plusieurs techniques ou style de peinture comme l'acrylique par exemple qui demandent une certaine maîtrise quand même", témoigne Rachel.

Rachel Caprice ne s'attendait pas à être aspirée dans l'univers de la peinture. Elle qui se dit fan de la diversité artistique et aime beaucoup la danse. Aujourd'hui, c'est entourée d'une équipe de passionnés de l'art qu'elle vit non seulement son rêve d'artiste mais ouvre la voie à d'autres artistes.

Néanmoins, elle conçoit qu'il y a un manque d'encadrement pour certaines formes d'arts à Maurice mais ce n'est pas pour autant qu'elle baissera les bras.

Son rêve ? "J'espère qu'un jour j'aurai un endroit précis, un local pour exposer les tableaux des artistes car c'est quand même bien d'être vu mais aussi de matérialiser et réaliser les idées."

Rachel Caprice, tout sourire conclut en encourageant les jeunes à croire en leurs rêves. "Si to les tonbe to pa pou Kone ki pe atann twa divan", leur conseille-t-elle.