Congo-Brazzaville: Partenariat - Un accord entre l'Aconoq, Cotecna et le Bureau veritas

L'Agence congolaise de normalisation et de la qualité (Aconoq) a signé, le 28 janvier à Brazzaville, un accord de partenariat avec la société Cotecna et le Bureau véritas visant la fourniture des services de vérification de la conformité des produits embarqués à destination du Congo.

Paraphé par le directeur général de l'Aconoq, Jean Jacques Ngoko Mouyabi, et les vice-présidents de la société Cotecna et du Bureau véritas, l'accord s'inscrit dans le cadre de la mise en place du Programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises à destination du Congo. Ce programme permettra de promouvoir un commerce transparent et loyal ; faciliter les échanges ; réduire l'importation sur le territoire des produits ne répondant pas aux normes et spécifications techniques du Congo ; les fraudes lors des opérations ; éliminer progressivement l'importation ; protéger la santé et la sécurité des consommateurs, l'environnement et l'économie nationale.

Selon Jean Jacques Ngoko Mouyabi, l'enjeu de ce programme pour le Congo c'est la protection des consommateurs. Ce programme, a-t-il dit, consiste justement, grâce à ce partenariat, à faire en sorte que tous les produits à destination du Congo soient contrôlés afin qu'aucun d'eux ne possédant pas un certificat de conformité ne puisse pas être importé et vendu dans l'ensemble du territoire.

" L'accord que nous venons de signer avec nos deux partenaires est très important. Cotecna et Bureau veritas sont des organismes de niveau international qui font ce qu'on appelle l'inspection. Leurs rôles et expertises, c' est de démontrer que les biens et services qui sont produits et mis sur le marché sont conformes ou pas. Ce partenariat nous permet donc de procéder à des tests et analyses avant que le produit ne soit embarqué dans notre pays et émettre une attestation confirmée par un certificat émis par l'Aconoq qui servira de laissez-passer pour l'embarquement des produits ", a indiqué le directeur général de l'Aconoq.

Jean Jacques Ngoko Mouyabi a ajouté que ce travail se fera avec l'appui des partenaires immédiats, à savoir la douane, le Giot, le ministère du Commerce pour que justement le certificat de conformité soit requis avant chaque opération de dédouanement. " Le bien-fondé de ce programme est de faire en sorte que dorénavant dans notre pays, que les produits importés soient de bonne qualité car ils seront munis d'un certificat émis par des organismes reconnus mondialement dans ce domaine. Dans trois mois, nous allons commencer à exiger la certification de conformité des produits à destination du Congo. Aussi, tous les produits sont concernés par ce programme ", a-t-il expliqué. L'Aconoq entend sensibiliser les opérateurs économiques, les importateurs, les entreprises...

Pour sa part, le directeur de cabinet du ministre du Développement industriel et de la Promotion du secteur privé, Pierre Narcisse Loufoua, a estimé que ce programme d'une importance capitale permettra de participer à la sécurisation d'un certain nombre de transactions. " La vérification des marchandises ou des biens qui vont entrer au Congo avant leur embarquement est nécessaire. Désormais, certaines marchandises n'entreront pas au pays si elles n'ont pas été au préalable vérifiées quant à leur qualité face au respect de conformité à une norme congolaise ", a-t-il fait savoir.

Créée en 2015, l'Aconoq est un établissement public à caractère administratif et technique doté de la personnalité morale et d'une autonomie financière. Il a pour mission d'assurer les activités de normalisation, de métrologie, de certification et de la promotion de la qualité dans tous les secteurs socio-économiques.