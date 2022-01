Afrique: Sénégal - Guinée Equatoriale - Un ticket pour les demis en jeu

Après leur défaite lors de leur seule confrontation de l'histoire de la CAN TotalEnergies en 2012 face à la Guinée Equatoriale (2-1), les sénégalais de Sadio Mané auront à coeur joie de prendre leur revanche ce dimanche soir sur la pelouse du stade Ahmadou Ahidjou de Yaoundé pour le compte des quarts de finale de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021.

Les poulains d'Aliou Cissé qui n'ont pas encore montré leur vrai visage depuis le début de la compétition, restent timides avec deux victoires, deux nuls et trois but inscrits en quatre matches joués.

Amoindris par l'absence de plusieurs éléments clefs, les Lions de la Teranga restent tout de même favoris pour le sacre finale le 6 février prochain à Yaoundé. Les camarades du gardien Edouard Mendy, qui n'a pas encore encaissé de but depuis le début du tournoi, misent sur leur défense compacte et le retour en force de leur capitaine Sadio mané pour surprendre les équato-guinéens, très bons jusque là.

En effet, les poulains de Micha réalisent le parcours idéal lors de cette 33ème édition de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021.

Après des débuts difficiles face à la Côte d'Ivoire et une petite défaite (1-0), le Nzalang Nacional a réalisé trois victoires de suite et notamment face au champion sortant, l'Algérie.

La victoire des coéquipiers d'Iban sur les Fennecs algériens, leur a semble-t-il ouvert l'appétit pour aller le plus loin possible dans la compétition.

La Guinée Equatoriale qui participe pour la troisième fois de son histoire à la plus grande messe du football africain, espère faire comme en 2015 ou mieux, où le Nzalang Nacional avait atteint le carré d'As. Une mission difficile mais pas impossible pour une équipe qui a toujours démontré ses qualités pour aller toujours plus loin.

Ce qu'ils ont dit avant le match:

Aliou Cissé (Sélectionneur du Sénégal):

" Nous allons aborder ce match comme nous l'avons déjà fait: avec de l'humilité, de la confiance. Nous allons joué face à une bonne équipe de Guinée Equatoriale que nous connaissons bien. Nous respectons beaucoup cette équipe qui renferment de bons joueurs. C'est une équipe qui n'est pas facile à manoeuvrer. Nous montons en puissance depuis le début de la compétition et on jouera notre meilleur football pour aller chercher les demi-finales. Pour Sadio Mané, il va mieux. Nous suivons attentivement ses entraînements après son choc au match précédent. Nous espérons le récupérer pour le match de demain face à la Guinée Equatoriale. "

Bouna Sarr (Joueur du Sénégal):

" Nous préparons notre tournoi dans les meilleures conditions. Tous les matches sont importants pour nous. Nous avons retrouvé nos sensations, nos automatismes au fil des matches. Il y a eu du progrès depuis le troisième match et c'est à nous maintenant de travailler encore fort pour aller loin."

Juan Micha (Sélectionneur de la Guinée Equatoriale):

" Notre équipe est prête pour le match de demain face au Sénégal, aussi bien physiquement que mentalement. Nous respectons l'équipe du Sénégal qui est vice-championne de la précédente édition. Ca sera une finale pour nous demain et nous allons jouer notre jeu et même plus pour faire un bon match et aller le plus loin possible. C'est vrai que nous avions gagné face au Sénégal lors de la CAN TotalEnergies 2012 mais nous ne sommes pas les favoris. Ils sont meilleurs que nous."

Santiago Eneme (Joueur de la Guinée Equatoriale):

" Nous sommes arrivés en quart de finale grâce à notre sérieux et tout le travail effectué depuis le début du tournoi. Nous sommes une équipe jeune et qui rêve d'aller le plus loin possible. Notre ambition est de gagner et de faire bonne figure. "