Afrique: Alléchant quart entre les Lions de l'Atlas et les Pharaons d'Egypte

C'est la septième fois de l'histoire que marocains et égyptiens s'affrontent dans un match de Coupe d'Afrique des Nations.

Le stade Ahmadou Ahidjou de Yaoundé, accueillera ce dimanche à partir de 15h00 (GMT), la rencontre comptant pour les quarts de finale de la CAN TotalEnergies Cameroun 2021 entre les Lions de l'Atlas et les Pharaons d'Egypte.

Un match quannonce déja palpitant entre deux grandes nations du football africain.

Côté marocain, les poulains de Vahid Halilhodzic ne jurent que par la victoire pour continuer sur leur lancée et ainsi réaliser une nouvelle performance, eux qui t pas encore perdu depuis le début de la compétition.

Pour Achraf Hakimi & Co, le match de l'Egypte ouvrira les portes au carré d'As pour une équipe marocaine qui n'a plus atteint ce niveau de la compétition depuis son édition en 1988.

Les Lions de l'Atlas restent sur une série de trois victoires et un match nul durant le tournoi avec sept buts marqués pour trois encaissés. Une formation homogène, qui prône le jeu collectif et des individualités qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment.

Côté adverse, Carlos Queiroz et ses poulains carburent doucement mais sûrement depuis le début de la compétition.

Après une première défaite face au Nigéria (1-0) lors de l'entame de la compétition, les coéquipiers de l'excellent Mohamed Salah ont su remonter la pente pour aligner trois victoires de suite face à la Guinée Bissau, le Soudan et la Côte d'Ivoire. les Pharaons auront certainemet fort à faire ce dimanche face aux Lions de l'Atlas dans le derby nord africain mais possèdent leurs armes surtout offensives pour réaliser un bon match.

Il y a lieu de souligner que sur les six dernières rencontres entre égyptiens et marocains en Coupe d'Afrique des Nations, les Lions de l'Atlas dominent les débât avec trois victoires pour deux défaites et un match nul.

Ce qu'ils ont dit avant le match:

Vahid Halilhodzic (Sélectionneur du Maroc):

" Nous sommes déterminés pour aller jusqu'au bout de la compétition. Je connais l'historique des rencontres entre le Maroc et l'Egypte. Nous sommes capables de bien faire face à une grande équipe égyptienne qui a remporté sept fois le trophée mais nous sommes déterminés à faire un bon match. Le Maroc et l'Egypte sont deux équipes qui se connaissent bien. La formation égyptienne a un avantage puisqu'elle est plus expérimentée mais nous avons cette envie de gagner et cette fougue de la jeunesse de nos joueurs. Il faut se méfier de certains joueurs qui peuvent faire la différence à n'importe quel moment. Nous jouons sur une bonne pelouse au stade Ahmadou Ahidjou à Yaoundé et cela nous aide pour développer notre jeu".

Sofiane Boufal (Joueur du Maroc):

" L'entraîneur m'a demandé d'être plus efficace durant toutes nos rencontres. Jusqu'à présent tout se présente bien pour nous et nous espérons que cela va durer le plus longtemps possible. je suis optimiste par rapport au match de demain face à l'Egypte. Le plus important c'est de créer les occasions pour marquer ensuite".