Congo-Kinshasa: Le Haut-Katanga veut endiguer le travail des enfants dans les mines

Après la province du Lualaba, Haut-Katanga a aussi lancé jeudi 27 janvier l'identification des bénéficiaires directs du projet Pabea Cobalt. A cette occasion, le gouverneur du Haut-Katanga s'est engagé à lutter contre la présence des enfants dans les sites miniers et leurs environs.

La coordonnatrice de projet Pabea Cobalt, Alice Mirimo Kabetsi, en a profité pour appeler à une grande mobilisation pour une identification massive des jeunes qui travaillent dans les sites miniers de cobalt:

" Nous encourageons tous les enfants qui sont dans les sites miniers artisanaux de cobalt à venir se faire enregistrer. Nous encourageons tous les parents, qui ont les enfants qui fréquentent ces sites, à venir faire enregistrer les enfants".

Selon elle, ce projet vise "zéro enfant" dans les sites miniers artisanaux de cobalt; parce que la place de ces enfants est en famille et à l'école.

"Le projet prévoit de réinsérer environ 14.850 enfants filles et garçons, d'assurer la reconversion économique d'au moins 6250 ménages et aussi la reconversion des jeunes qui travaillent dans les sites miniers vers l'agrobusiness. Et nous pensons créer plusieurs emplois directs et indirects et aussi assurer la structuration de plus ou moins 1250 coopératives agricoles et coopératives minières des jeunes", a détaillé Alice Mirimo.

Il s'agit, d'après elle, d'un projet d'investissement qui va offrir à la province du Haut-Katanga " plusieurs opportunités d'affaires et va renforcer les revenus des parents et va offrir aussi une éducation de qualité à nos enfants pour que nos enfants ne fréquentent plus jamais les sites miniers ".

Le projet Pabea Cobalt est un projet du gouvernement congolais, qui bénéficie de l'appui financier du groupe de la Banque africaine de développement (BAD).

La mission d'identification des bénéficiaires directs du Projet d'appui au bien-être alternatif des enfants et jeunes impliqués dans la chaine d'approvisionnement du cobalt a été lancée lundi 24 janvier à Kolwezi, dans la province du Lualaba. Cette activité, organisée par la province de Lualaba en collaboration avec le PABEA Cobalt, vise la création d'emplois et d'auto-emplois des jeunes.