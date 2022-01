Congo-Brazzaville: Vie des partis - L'UDR-Mwinda se dit prête à relever de nouveaux défis

Le président de l'Union pour la démocratie et la République (UDR-Mwinda), Guy Romain Kinfoussia, a déclaré le 29 janvier à Brazzaville, au cours de la présentation des voeux du Nouvel An à la presse, qu'après la restructuration et le rassemblement, son parti est désormais prêt à relever les défis du moment et du futur pour entraîner le Congo dans la voie d'un développement durable et harmonieux.

Au nombre des défis que l'UDR-Mwinda entend relever, il y a la participation aux prochaines élections législatives et locales. Le parti créé par André Milongo n'avait plus participé aux élections depuis plusieurs années. " Si nous avons organisé les assises de la réconciliation, c'est parce que nous nous sommes rendu compte que tel que le parti se présentait, nous ne pouvions remporter aucune bataille électorale. Maintenant, nous mettons tout en œuvre pour conquérir le suffrage universel. Nous aurons des candidats aux prochaines élections ", a annoncé Guy Romain Kinfoussia après l'insistance des journalistes.

Le président de l'UDR-Mwinda s'est, en effet, félicité des résultats obtenus après la cérémonie de réconciliation des cadres et militants du parti lancée le 6 septembre 2021. Selon lui, pour aller à une échéance électorale, un parti politique doit d'abord compter sur ses propres militants et sympathisants. Ainsi, après la réconciliation, les dirigeants de cette formation politique de l'opposition se réjouissent du fait que leur base s'est élargie.

Appel à l'organisation du dialogue de bonne intelligence

Guy Romain Kinfoussia a saisi cette occasion pour inviter le gouvernement à donner la priorité au dialogue de bonne intelligence qu'il appelle de tous ses vœux. " La consolidation des fondements du vivre-ensemble constitue l'essence de notre proposition de sortie de crise présentée au gouvernement et à la communauté internationale à travers le mode opératoire du dialogue de bonne intelligence ", a-t-il rappelé.

Le président de l'UDR-Mwinda se félicite également du fait que le projet de société à la base duquel le président Denis Sassou N'Guesso a été réélu "Ensemble, poursuivons la marche vers le développement", devenu programme du gouvernement, contient dorénavant neuf axes, dont l'axe premier, "la consolidation des fondements du Vivre-ensemble". " Au nombre des valeurs à promouvoir pour la paix et l'unité nationale contenues dans ce projet de société, nous relevons, entre autres, le dialogue dans la vérité, la tolérance, le pardon entre compatriotes et la non-violence, qui sont des valeurs intrinsèques du dialogue de bonne intelligence pour atteindre le "Vivre-ensemble" en paix. Un dialogue dans la vérité, dialogue fécond, dialogue entre gouvernants et gouvernés de type nouveau qui prend racine dans le terreau nourricier du souverain primaire ", a rappelé Guy Romain Kinfoussia.

D'après lui, les Congolais doivent être consultés au plus près de leur lieu de résidence, notamment sur les piliers d'un développement harmonieux et durable que sont le social et la santé, l'économie, l'éducation, l'écologie et le cadre de vie, la gouvernance. Le dialogue de bonne intelligence est, pour l'UDR-Mwinda, la solution idoine pour rétablir la confiance entre les citoyens à tous les niveaux, et ainsi réconcilier gouvernants et gouvernés. " Cette consultation inédite qui n'est pas une conférence nationale bis dans notre pays, dépend de la décision du président de la République, seul responsable politique habilité à déclencher la mise en œuvre de ce dialogue de type nouveau ", a-t-il conclu.

S'agissant de la concertation politique annoncée avant les élections législatives et locales, l'UDR-Mwinda a rappelé qu'elle est différente du dialogue de bonne intelligence, car le gouvernement n'a jamais organisé un dialogue en prélude aux échéances électorales. Notons que la cérémonie de présentation de vœux à la presse a été couplée à l'ouverture de la première session ordinaire du Conseil national de transition de l'UDR-Mwinda.