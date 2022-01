Congo-Kinshasa: Fête du livre de Kinshasa - Coup d'envoi de la huitième édition à Lubumbashi

Programmé du 1er au 20 février, l'événement organisé par le Pôle Eunic-RDC, sous la coordination de l'Institut français de Kinshasa, Halle de la Gombe, aura pour point de départ la ville cuprifère cette fois-ci.

Il fera une halte à Kinshasa du 4 au 12 février, puis poursuivra sa route vers Goma, Bukavu, Kisangani jusqu'à Matadi, point de chute de son parcours à travers le territoire national.

Aux dires d'Astrid Matron, actuelle directrice du bureau de liaison du Goethe-Institut et présidente du Pôle Eunic, la huitième édition de la Fête du livre de Kinshasa sera " la plus grande fête jamais organisée ".

Et qui plus est, a-t-elle renchéri lors de la conférence de presse tenue le 27 janvier à la Halle de la Gombe, elle a un bel atout, celui d'associer d'autres provinces à une belle aventure qui s'annonce palpitante.

Aussi, Lubumbashi, ville où l'activité littéraire est quasi tout aussi bouillonnante qu'à Kinshasa, il faut le dire, a le privilège de vivre le lancement de l'important rendez-vous littéraire. Avec un focus sur la littérature jeunesse, il promet d'être un moment enchanteur pour les élèves et étudiants censés y trouver leur bonheur.

Kinshasa entrera en jeu, à partir du 4 février, comme l'a souligné Élodie Chabert, directrice déléguée de l'IF. Seconde étape prévue à la suite de Lubumbashi, l'ouverture se fera dans le cadre d'une soirée pluridisciplinaire entre musique et littérature.

La cérémonie sera ponctuée par un concert de Jupiter Bokondji et Okwess International. Comme de coutume, auteurs (es), éditeurs (trices) et critiques littéraires participeront au lancement prévu sous la Grande Halle.

Il s'agit notamment du bédéiste Barly Baruti venu exprès de Belgique pour prendre part à la Fête du livre ainsi que des écrivains kinois Richard Ali et Céléna Ngoy présents à la conférence.

La huitième édition n'a pas dérogé à la règle de sorte qu'aux acteurs de la scène littéraire locale vont se joindre des hôtes internationaux et étrangers. Ainsi, donc bédéistes, auteurs de littérature jeunesse, journalistes, critiques littéraires, modérateurs de rencontres, éditeurs et même slameurs, tous professionnels reconnus dans leur domaine, seront réunis au cœur des échanges sur la littérature, en particulier la littérature jeunesse et l'univers de l'édition des livres.

Sont annoncés notamment Mathilde Walton (France), Dominique Mwankumi (RDC, Royaume-Unis), Cécile Benoist (France), Fiston Mwanza Mujila (RDC - Autriche) Jephte Mbangala (RDC), Véronique Tadjo (Côte d'Ivoire), Irène Le Roy Ladurie (France), Micro Méga (RDC), Do Nsoseme (RDC), Isabelle Péhourticq (France), Peter Komondua (RDC), Max Lobe (Suisse) et Christian Gombo (RDC).

Clôture à l'Académie des beaux-arts

La Halle de la Gombe ne sera pas le seul centre d'attraction des neuf jours que dureront l'événement que l'on ne présente plus en dépit de la pause imposée l'an dernier par la covid-19.

En effet, plusieurs quartiers de la capitale vont accueillir l'une ou l'autre programmation à l'instar des Centres culturels Miezi (Kasa-Vubu), Kin'Art Studio (Ngaliema), Tarmac des auteurs (Kintambo), Plateforme contemporaine (Barumbu/ Bon Marché), Les Mwindeurs (N'Djili), etc., sans oublier la Délégation Wallonie-Bruxelles située au centre-ville.

Selon leurs centres d'intérêt, les férus de littérature de la ville sont invités à prendre part à une belle brochette de rencontres. Au menu, tables rondes et rencontres variées, notamment " des face à face écrivains-public, des séances de dédicaces, des présentations d'ouvrages, d'innombrables débats, etc. ", en présence d'auteurs congolais et internationaux. Sont aussi prévus des formations et des ateliers de modération, de quoi outiller de potentiels animateurs d'activités littéraires.

Par ailleurs, l'Académie des beaux-arts de Kinshasa (ABA) fait partie des cadres associés à l'événement où seront organisés des ateliers, notamment ceux qu'animeront les bédéistes Barly Baruti et Thembo Kash. Et, plus particulièrement où s'est tenue la cérémonie de remise du Prix Makomi, prix européen de littérature congolaise en 2020.

Comme lors de cette dernière édition en date de la Fête du livre de Kinshasa, le directeur général de l'ABA, Henri Kalama Akumez, s'est dit heureux d'accueillir sa clôture dans les murs de sa grande institution, la soirée du 12 février.

L'on apprend du reste que la directrice éditoriale d'Acte Sud Junior sera présente à l'événement où sera couronné le lauréat de la quatrième édition du Prix Makomi à qui l'on attribuera une aide à la réédition de son ouvrage équivalant à la somme de 3 000 dollars américains.

Élodie Chabert a indiqué au final qu'à l'instar de la précédente, la programmation entière de la huitième éditionde la Fête du livre " sera disponible en ligne via le site de l'Institut français de Kinshasa : www.institutfrancais-kinshasa.org ". En outre, a-t-elle encore souligné, les rencontres pourront être suivies en direct via les réseaux sociaux Tweeter et Facebook.