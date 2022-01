Congo-Brazzaville: Football - NCAA - Cyprien N'Goma, lauréat " Heart and Hustle " et MVP aux Etats-Unis

Ancien international congolais U20, le milieu défensif et relayeur Cyprien N'Goma (24 ans) a été nommé " Heart and Hustle " et " co-most valuable player ", soit joueur de l'année, de la conférence Ligue dans laquelle évolue son club universitaire, l'Université de Montevallo. Il a aussi obtenu le prix GSC Regular Season Champ. Le " Heart and Hustle " est décerné chaque année à un joueur qui, non seulement excelle sur le terrain, mais aussi incarne mieux les valeurs, l'esprit et les traditions du sport, fait-savoir.

" En plus de ces deux ces reconnaissances personnelles, nous avons remporté la saison régulière de notre conférence NCAA composée de 14 équipes, malheureusement après ça, nous avons échoué en 16e de finale du tournoi national NCAA qui regroupe les meilleurs équipes universitaires des États-Unis. Nous recevrons la bague que nous avons remportée suite à notre victoire en saison régulière en mai 2022 ", a confié le jeune milieu de terrain.

Fils de l'ancien footballeur professionnel et actuel entraineur de football Otis N'Goma, Cyprien a été formé à Lille OSC jusqu'à ses 18 ans, il a pris la direction des Etats-Unis pour évolué au club de football de Barton Community College de 2017 à 2018, avec 38 apparitions pour un but et trois passes décisives. Ensuite, il a intégré Montevallo Falcons, club de football de l'Université de Montevallo où il étudie aussi les mass communications.

Cyprien N'Goma a été international U20 avec les Léopards de la République démocratique du Congo avec lesquels il a disputé la 23e édition du tournoi du Conseil des associations de football de l'Afrique Australe (Cosafa Cup), du 7 au 16 décembre 2015 dans la province nord-ouest de l'Afrique du Sud. Et la RDC s'était adjugé la médaille de bronze.