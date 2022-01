Congo-Brazzaville: Obligation de vigilance

Une prise d'armes toute particulière a eu lieu, vendredi 28 janvier, à l'esplanade du Palais des congrès de Brazzaville. Outre la consécration des officiers supérieurs des Forces armées congolaises, de la gendarmerie et des forces de police promus au grade de général, des discours ont émaillé la cérémonie, avec pour le compte de l'ensemble de la force publique le rapport annuel porté par le chef d'état-major général des Forces armées, le général Guy-Blanchard Okoï. Et comme clou de la cérémonie, les instructions du président de la République, chef suprême des armées, Denis Sassou N'Guesso.

Il est de notoriété publique que le monde va mal. Il n'est que de songer aux incertitudes amplifiées de nos jours par la relation de plus en plus tendue entre les puissances qui le gouvernent. Les Etats-Unis, la Russie et la Chine, pour ne citer que trois des cinq pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU, sont entrés dans une escalade verbale dont on ne sait pas où elle va mener. Autour de la crise ukrainienne mais aussi d'un tas de questions liées à leurs ambitions stratégiques, ces pays incarnent aujourd'hui la peur d'un péril collectif. Qui sait si leurs querelles ne sont pas à l'origine des ruptures d'équilibres institutionnels dans différentes parties de la planète ?

En prônant l'obligation de vigilance lors d'un moment aussi solennel, le président congolais s'est référé à ce contexte international complexe dans lequel commence cette nouvelle année. Non seulement, en effet, les " grands " sont sur le pied de guerre, mais l'Afrique est aujourd'hui confrontée à une cascade de soubresauts qui appellent à ce que ses institutions communautaires œuvrent dans une concertation permanente ; que les Etats qui la composent s'organisent pour prévenir une déliquescence généralisée.

Ce 28 janvier, il y avait pour les nouveaux promus de la force publique une fierté légitime et plus encore l'occasion de mesurer combien il leur revient, chacun en ce qui le concerne, et dans cette idée de défendre la nation et ses institutions, de se mettre à leur service. En tout état de cause, cela devrait être l'explication des couronnements ainsi célébrés. Le chef de l'Etat l'a également répété, il y a lieu pour les Congolais d'envisager le salut dans le travail et la cohésion nationale, valeurs sans lesquelles tout espoir de développement est vain.