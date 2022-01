Afrique: Face à une timide Gambie, le Cameroun assure sa place en demi

Les Lions Indomptables après avoir raté des occasions, ont fini par trouver la solution grâce à un doublé de Karl Toko-Ekambi aux 50 et 57-ème minute pour valider leurs tickets en demi-finale face à des Scorpions de Gambie, ultra défensifs restés inoffensifs.

Après avoir beaucoup tenté en première période, c'est cinq minutes après le début de la deuxième que Karl Toko-Ekambi délivre le stade Japoma de la tête.

Collins Fai qui a beaucoup tenté, a cette fois ci touché la cible pour l'ouverture du score.

Trois remplacements côté gambien avec les rentrées de Modou Barrow, Ebrima Darboe et Ebrima Colley après le premier but encaissé mais ses nouveaux arrivants n'ont pas eu le temps de se placer que les Lions Indomptables repartent à l'assaut.

Tout est parti d'une action construite très bas, Ngamaleu dans son axe, lance sur le côté droit Martin Hongla qui centre dans le dos de la défense gambienne pour ToKo-Ekambi qui double la mise à la 57-ème minute.

A la 72-ème minute, sur une relance entamée dans la défense camerounaise après un corner mal tiré par les Scorpions, Vincent Aboubakar qui a reçu une passe en retrait de Zambo-Anguissa essaie avec son pied gauche mais son tir passe à côté des buts gambiens.

Entré en cours de jeu à la place de Toko-Ekambi, Clinton Njie aurait pu participer au festin mais sa tentative de lob a été arrêté par Gaye le portier gambien à quartre minutes de la fin du temps réglementaire.

La première période a été aussi largement à l'avantage du Cameroun à qui, il n'a manqué finalement que des buts.

Les Lions Indomptables ont eu deux franches occasions par le même Vincent Aboubakar qui devance un défenseur gambien et met sa tête à la 31-ème minute sur un centre de Collins Fai.

A la 36-ème minute, Oum Gouet centre encore pour Aboubakar qui reprend de la tête mais la balle arrive sur le portier gambien Baboucarr Gaye qui réussit un grand arrêt.

La domination camerounaise est sans conteste parce que du côté de la Gambie y a plus qu'une organisation ultra-défensive.

Mais plutôt un refus de jouer en traînant notamment lors des remises en jeu sur coups francs ou sur des sorties de but.

Et l'arbitre est d'ailleurs obligé d'avertir le portier Gaye qui tarde à remettre le ballon en jeu.

Ce qui a eu l'heur de plaire au nombreux public ayant fait le déplacement.

A la reconnaissance du terrain et à l'exécution de l'hymne, il a réservé un accueil coloré et d'ailleurs, si les applaudissements ont été timides, les Scorpions ont aussi eu droit à des applaudissements.

REACTIONS

Karl Toko-Ekambi (Cameroun) : Homme du match :

"Je suis fier de la performance de l'équipe ce soir, la Gambie est une équipe difficile à jouer mais nous n'avons jamais baissé les bras même quand nous avons peiné en première période. Nous avons continué à travailler et nous avons eu la faille. C'est bien, chacun a un rôle à jouer dans cette équipe, en 2017, je jouais beaucoup moins, ce n'est pas le cas aujourd'hui, c'est la victoire au bout qui est le plus important. Nous sommes une famille, le groupe vit bien. Le groupe préfère se concentrer sur le présent, cette compétition et ne pas se focaliser sur le passé avec ce qui s'est passé en 1972, nous voulons écrire notre propre histoire".

Tom Saintfiet, coach de la Gambie :

"Je suis fier de mes joueurs, sur le tournoi mais aussi sur ce match où nous avons perdu (0-2) contre une grande équipe du Cameroun, nous avons été battus par les futurs champions d'Afrique. Nous avons commis des erreurs que nous avons payées cash, c'est aussi ça le haut niveau. Il y a eu des pleurs dans les vestiaires mais la Gambie et ses joueurs peuvent être fiers du parcours, nous allons rebondir très vite et revenir au-devant de la scène.

Toni Conceiçao, coach du Cameroun :

"Je suis satisfait de mes joueurs qui ont respecté les consignes pour aller gagner le match en dépit des occasions ratées en première période. En plus de la victoire, c'est notre match où l'équilibre attaque-défense a été le plus respecté. Je suis très heureux de notre production face à une belle équipe de la Gambie. En vérité, elle n'a pas changé de stratégie, elle a battu son succès de cette manière et ce soir, nous avons insisté sur notre jeu. Concernant les demi-finales, ce qui me préoccupe le plus, c'est de voir mes joueurs récupérer, ce fut un match éprouvant sur le plan physique. Nous allons nous reposer et analyser notre prochain adversaire et mettre la stratégie en place. Je suis vraiment content de mes joueurs".