Afrique: CAN 2021 / Vahid Halilhodžić (Maroc) - " On est déterminé à aller jusqu'au bout "

interview

Le sélectionneur du Maroc, Vahid Halilhodžić et son ailier gauche Sofiane Boufal étaient en conférence presse ce samedi. Le Maroc sera face à l'Egypte ce dimanche dans le cadre des quarts de finale de la CAN 2021.

Journaliste - Une question pour Sofiane qui réalise une belle compétition jusqu'ici. Je crois que le coach t'a déjà dit d'être plus efficace, racontes-nous ta version de l'histoire.

Joueur - Exactement, le coach m'a demandé d'être plus efficace comme chaque coach peut demander à un joueur offensif. C'est tout à fait normal. J'ai pour objectif d'être plus efficace et d'aider mon équipe au maximum. Jusqu'à présent ça se passe bien.

Journaliste - Avant cette CAN le Maroc a remporté le CHAN. Arrivé à cette étape de la compétition, quelles sont vos ambitions ?

Coach - A propos de l'ambition, on est déterminé à aller jusqu'au bout. A ce qui concerne la rivalité avec l'Egypte, ces dernières années ça été équilibré entre les deux nations. Je pense qu'on est capable de l'emporter. Nous avons devant nous une grande équipe qui a gagné sept fois la CAN donc il faut beaucoup de respect aux Pharaons. De notre côté on va essayer de faire un exploit contre cette équipe de l'Egypte.

Journaliste - est-ce qu'on peut dire que le match de demain sera une bataille tactique ?

Je pense que les deux équipes se connaissent bien. Ça va être un match tactique à hauteur de l'équipe d'Egypte qui a plus d'expérience. De notre côté il y a une insouciance de la jeunesse qui montre des envies de gagner et cela est notre avantage. Il faut se méfier de l'Egypte car en matière de la possession du ballon ils sont bien. Une équipe très bien organisée avec un joueur devant capable de faire la différence à chaque instant.

Journaliste - Quelles sont les nouvelles de vos joueurs blessés ? Et puis vous avez joué tous vos matchs à Yaoundé depuis le début de cette CAN et ça doit être forcément un avantage pour la maitrise de l'environnement. J'aimerais vous entendre aussi sur l'état de la pelouse du Stade Omnisports de Yaoundé.

On a deux joueurs positifs au Covid-19 malheureusement. Je suis content du terrain principal qui est bien. En termes de qualité de la pelouse, je pense qu'on ne peut pas se plaindre, c'est bien.

Joueur - On est plutôt pas mal ici, on est content de pouvoir jouer ici sur une pelouse de qualité.

Journaliste - ça va être une bataille technique et tactique. Qu'est-ce qui peut vous surprendre de l'Egypte ?

C'est vrai que ça sera une bataille tactique surtout avec une équipe d'Egypte qui a de l'expérience et qui organise bien son jeu. De notre côté, on a deux fois renversé le score et cela montre un bon moral. Nos attaquants se doivent d'être plus réalistes et marquer à chaque occasion.

Joueur - On a cette chance de pouvoir se créer beaucoup d'occasions. Je pense que notre équipe a plus créé d'occasions dans cette CAN et c'est aussi un atout. Au cours de ces grands matchs ça se joue sur les détails. Il va falloir faire mieux on niveau de la finition.