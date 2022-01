Afrique: CAN 2021 - Antonio Conceiçao (coach Cameroun) - " L'objectif était de gagner avec la manière "

interview

Le Cameroun s'est qualifié pour les demi-finales de la CAN 2021, ce samedi, grâce à son succès contre la Gambie (2-0).

Le Cameroun, pays hôte de la CAN 2021 a dominé sereinement la Gambie (2-0) en quart de finale. Tenus en échec à la pause, les Camerounais ont débloqué la situation par l'intermédiaire de Karl Toko Ekambi, auteur d'un doublé en à peine sept minutes. Le sélectionneur du Cameroun Antonio Conceiçao s'est dit satisfait de la performance de ses Lions Indomptables.

Journaliste - Que dites-vous du comportement de votre équipe contre la Gambie aujourd'hui ?

L'équipe a fait son jeu aujourd'hui. Je tiens à féliciter les garçons car ils ont été rigoureux. Je le dis parce que c'est notre match le plus équilibré offensivement et défensivement depuis le début de la compétition. L'objectif était de gagner avec la manière et on l'a fait pour nous qualifier en demi-finale. Je suis contant.

Journaliste -Avez-vous été surpris par la stratégie de la Gambie qui a refusé le jeu en première période ?

Comme je l'ai dit hier (vendredi, ndlr), la stratégie proposée par la Gambie est celle qui l'a amenée en quart de finale. Et ils l'ont fait avec mérite. Je tiens à féliciter les Gambiens et leur entraîneur (Tom Saintfiet, ndlr) parce que le travail qu'ils ont effectué a été merveilleux. Certes, ils perdent aujourd'hui contre nous, le Cameroun qui est un pays historique et habitué à jouer à ce niveau-là, eux ils sont en train de grandir. Par rapport à nous, on a fait notre travail, les garçons ont fait exactement ce qui leur a été demandé et moi je ne peux qu'être fier de ça. Mais on doit encore travailler pour nous améliorer.

Journaliste -Vous allez affronter l'Égypte ou le Maroc en demi-finale, dites-nous coach comment vous allez préparer ce match-là ?

Ce qui me préoccupe d'abord c'est que les garçons puissent récupérer de ce match le plus rapidement possible. Aujourd'hui, on a eu un match difficile et les joueurs ont beaucoup couru. Si vous avez bien regardé le match, vous aurez constaté que certains joueurs étaient fatigués dans les dix dernières minutes et on a dû rafraîchir. En ce qui concerne notre adversaire, on va se préparer comme on l'a fait pour les autres matches. On va analyser leurs points forts et faibles, mais ma première préoccupation c'est que les joueurs récupèrent rapidement.

Journaliste -Pourquoi avez-vous continué par insister sur les centres alors que ça n'a pas marché en première période ?

D'abord, je ne suis pas d'accord avec vous mais je respecte votre opinion. J'ai fait mon analyse et on a beaucoup cherché les couloirs où on s'est créé trois occasions de buts. Le gardien qui fait des arrêts. Après on a compris qu'il y avait une grosse densité dans l'axe et on a décidé d'alterner entre l'axe et les couloirs. On a fait une excellente première mi-temps, dominé l'adversaire et je ne voyais pas pourquoi changer notre plan de jeu en seconde partie. La preuve, le résultat est là.

Avez-vous déjà trouvé votre duo axial avec Ngadeu et Castelleto ? Plus de Onguéné ou Moukoudi ?

Aujourd'hui je peux dire avec fierté que j'ai quatre défenseurs centraux de grande qualité : Ngadeu, Moukoudi, Ngamaleu et Onguéné. En tant qu'entraîneur, j'essaie de trouver la complémentarité qu'il y a entre les joueurs et l'équilibre de la défense. Il faut un joueur agressif et un autre élancé ou moins agressif et rapide. Donc c'est mon rôle de trouver la bonne formule. Néanmoins, ça ne veut pas dire que vais changer ou pas lors du prochain match. J'ai confiance en mes quatre défenseurs centraux car ils sont les meilleurs.