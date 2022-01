Burkina Faso: CAN 2021 - Blati Touré (homme du match) - "cette année on va essayer de faire beaucoup mieux "

interview

L'international burkinabè Blati Touré, élu homme du match face à la Tunisie, s'est exprimé aux micros des journalistes en conférence de presse d'après-match. Il est revenu sur la qualification de son équipe et aussi des grandes ambitions du Burkina dans cette compétition.

Journaliste : les impressions ?

Blati Touré : je pense que ça été un match très compliqué face à une très bonne équipe de la Tunisie. On savait qu'on pouvait les faire mal sur les des coups, justement on a bien négocié. Après à la fin de la première période on a marqué et ça très compliqué en seconde période, car il fallait impérativement garder cet avantage.

Journaliste : est-ce qu'on peut dire que c'est la CAN la plus aboutie pour toi ?

Blati Touré : c'est vrai que j'ai été à la can 2017, on a fini troisième avec la médaille de bronze. Cette année on va essayer de faire beaucoup mieux. Pourquoi pas aller chercher ce trophée-là. Oui ça devient une habitude pour moi de gagner ce trophée-là, c'est aussi grâce à mes coéquipiers. C'est un travail d'équipe.