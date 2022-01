Afrique: CAN 2021-Tom Saintfiet (Coach Gambie) - " Notre plan a marché dans un premier temps "

interview

Sélectionneur de la Gambie, Tom Saintfiet est revenu en conférence de presse d'après-match sur l'élimination de son équipe en quarts de finale de la CAN 2021 contre le Cameroun ce samedi. Une équipe dont il se dit très fier. Pour le technicien belge, si le plan des Scorpions a marché dans un premier temps, il a été par la suite perturbé par la qualité et la vivacité de l'équipe camerounaise. Tom Saintfiet s'est exprimé au micro de Dounia Mesli, envoyée spéciale d'Africa Top Sports à Douala.

N'avez-vous pas l'impression que vous avez commis une erreur en première période en refusant complètement de jouer ?

On a préparé la première mi-temps comme ça, c'est notre décision. Il est vrai que le Cameroun a marqué plus de buts, mais nous avons commencé la première mi-temps de façon plus offensive. Mais nous avons fait face à une très bonne équipe du Cameroun, une équipe très forte poussée par un grand public. Sinon, notre plan a marché dans un premier temps puisque nous avons prévu de faire 0-0 en première mi-temps. Mais en deuxième mi-temps, le Cameroun a vite marqué. On a fait quelques erreurs mais c'est le football et c'est comme ca. On va analyser ce match pour faire mieux dans le futur. Mais en général, je suis très content de mes joueurs parce qu'on n'a pas rencontré une équipe facile.

Coach, on vous a écouté féliciter le Cameroun et on vous a vu tirer sur les arbitres. Est-ce que vous ne pensez pas que vous avez beaucoup plus préparé votre match par vos sorties médiatiques et que cela a contribué à éliminer votre équipe ?

Certains peuvent penser ça. Mais ce n'est pas le cas. On a eu un match très difficile et on a tout fait en première mi-temps pour ne pas encaisser. Face à l'équipe du Cameroun, on ne pouvait pas choisir une autre option parce que leurs arrières gauche et droit sont très offensifs. En deuxième mi-temps, on a voulu faire le jeu mais on a pas su créer les occasions. Mais libre à chacun de penser ce qu'il veut et même de penser que je suis l'auteur de cette défaite.

Parlez-nous un peu des difficultés que vous avez eu à arrêter Karl Toko-Ekambi et Vincent Aboubakar

Ce sont des joueurs très complets, mais je pense que nos défenseurs ont fait un bon travail. Aboubakar est en forme, il est très fort et le stopper est très difficile. Mais ce n'est pas seulement lui, c'est toute l'équipe du Cameroun qui est très mobile, avec beaucoup de changements dans les positions qui ont donné beaucoup de problèmes à notre défense. Toko-Ekambi est également en forme et est très rapide. Autant de qualités qui ont créé des situations très difficiles.