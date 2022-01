Afrique: CAN 2021 - Après la qualification du Cameroun, Ganago et Castelletto évoquent l'adversaire de demi-finale

interview

Le Cameroun a validé son billet pour les demi-finales de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 qu'il organise. Après avoir battu (2-0) ce samedi les Scorpions de la Gambie en quarts de finale, les Lions Indomptables affronteront le vainqueur du match qui oppose l'Egypte et le Maroc, prévu ce dimanche.

Interrogés par notre envoyée spéciale au Cameroun Dounia Mesli, Ignatus Ganago et Jean-Charles Castelletto sont confiants pour la suite de la compétition.

Africa Top Sports : Ganago, comment on se sent après cette qualification ?

On se sent très content, on très fier. Avec le public qui nous a poussé jusqu'au bout. On est content de la victoire et on va continuer jusqu'au bout.

Africa Top Sport : ça va être soit l'Egypte, soit le Maroc, qu'est-ce que ça vous dit ?

C'est deux très belles équipes, on va aborder ce match comme on a abordé celui d'aujourd'hui. C'est de tout donner, donner tout ce qu'on a dans le ventre et chercher la victoire.

Africa Top Sport : Qu'est-ce que vous vous êtes dits dans les vestiaires après la victoire

On s'est dit qu'on a fait un bon match, on a tout donné et qu'il fallait continuer comme ça.

Africa Top Sport : Merci Ganago

Journaliste : Castelletto, C'est une très belle victoire ce soir face à la Gambie

On est très content, on a fait le match qu'il fallait. Tous les supporters sont venus nous supporter depuis l'hôtel jusqu'au stade. Aujourd'hui on dédie cette victoire à eux.

Africa Top Sport : Tu as dit devant les médias que le public vienne nombreux, est ce qu'on peut dire le public est satisfait ?

Oui ils sont satisfait, quand on a mis le deuxième but, on a su franchement là que le public est derrière nous et cela nous a fait tellement plaisir et on ne sentait pas la fatigue sur le terrain. C'était un super match aujourd'hui et on est content pour le public camerounais.

Africa Top Sport : Qu'est ce que ça vous fait de jouer la demi-finale à la maison?

C'est un rêve, tous les Camerounais rêvent de jouer cette CAN au Cameroun. Aujourd'hui, nous nous avons cette particularité de le faire. On va remercier Dieu et on va continuer jusqu'à la finale.

Africa Top Sport : Ce sera l'Egypte ou le Maroc, avez-vous une préférence ?

Non, nous n'avons pas de préférence, nous on est là, on fait notre travail. On donne le meilleur et j'espère que ça va payer.