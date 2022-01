Afrique: CAN 2021 - Le Burkina élimine la Tunisie et disputera les demi-finales de la CAN (1-0)

Le Burkina Faso a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la CAN 2021 après sa victoire 1-0 face à la Tunisie ce samedi 29 janvier 2022.

Kamou Malo et ses poulains verront les demi-finales de la CAN 2021. Opposés aux tunisiens dans la soirée de ce samedi 29 janvier, ils ont remporté la partie sur le score de 1 but à 0.

Un but marqué par le jeune Dango Ouattara, en fin de partie de la première période. Les tunisiens, vainqueurs du Nigéria en huitième, ont tout tenté mais ne sont pas parvenus à revenir au score.

Ils avaient en face d'eux une défense solide burkinabè et un excellent Hervé Koffi, qui a sorti quelques balles chaudes. Et malgré le rouge du seul buteur de la partie, les Etalons vont tenir et réussir à se qualifier.

Le Burkina jouera le Sénégal ou la Sierra Leone en demi-finale le mercredi 2 février 2022.