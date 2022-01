Afrique: CAN 2021 / Clinton Njie (Cameroun) - " On a fait un bon match aujourd'hui "

interview

Le Cameroun a tenu tête à la Gambie (2-0) et se qualifie pour la demi-finale de la CAN 2021. Rentré en cours de jeu, Clinton Njie s'est prononcé sur sa performance et celle de ses coéquipiers.

Journaliste - Votre impression après la victoire sur la Gambie.

Je pense qu'on a fait un bon match aujourd'hui. On aurait pu marquer 3 buts mais on a gagné par 2 buts, maintenant on va se préparer pour la demi-finale. ça va être très dure mais on fera tout pour l'emporter.

Journaliste - Comment tu t'es senti sur le terrain aujourd'hui ?

Je suis rentré, on menait 2 buts, c'est plus facile d'entrer dans ces conditions, j'aurai pu marquer 1 but mais on va travailler maintenant pour les prochaines échéances.

Journaliste - L'Égypte ou le Maroc pour le Cameroun ?

Je ne sais pas, peu importe le pays, on va tout faire pour battre l'équipe et se qualifier pour la finale.