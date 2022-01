Ile Maurice: Éruption volcanique aux îles Tonga - Le nuage de soufre sur l'océan Indien devenu moins compact

Deux semaines déjà depuis l'éruption volcanique du Hunga Tonga-Hunga Ha'apai dans le Pacifique. Cette explosion qui a duré dix minutes a rejeté des cendres, du dioxyde de soufre (SO2) et d'autres particules dans l'atmosphère. L'express a évoqué le nuage d'aérosols et de particules de soufre sur l'océan Indien, qui expliquerait le ciel qui avait pris des tons de rouge, orange et rose. À ce jour, il n'y a eu ni pluies acides, ni détection d'aérosol ou de taux de dioxyde de soufre dans l'atmosphère immédiate de Maurice.

Aux dernières nouvelles, les images satellites indiquent que ce nuage se trouvant dans la stratosphère n'est plus aussi compact. La plateforme Windy.com montre que le nuage de SO2 a perdu de sa superbe et s'est déplacé vers le sud des Mascareignes, sous l'effet de perturbations météorologiques. D'ailleurs, des chercheurs américains se sont associés à une chercheuse du CNRS de la Réunion pour étudier l'impact de ces particules. Dans un article de Réunion la 1ère, Elisabeth Ascher indique que "cette éruption n'est pas assez importante pour modifier le climat, mais elle l'est suffisamment pour comprendre la relation avec le climat".

Les observateurs du phénomène ont cessé de suivre le nuage, vu qu'il n'y a eu aucune retombée négative pour les pays touchés. La raison : le nuage se trouve à environ 20 à 30 km d'altitude et les réjections du Hunga Tonga-Hunga Ha'apai sont moins importantes que des volcans comme le Pinatubo, dont l'éruption avait rejeté des millions de tonnes de particules et causé une baisse de température globale.

Le Hunga Tonga-Hunga Ha'apai, qui se trouve à 9 000 km de Maurice, est un volcan sous-marin qui a explosé le 15 janvier. Une énorme caldera s'est formée, plongeant une partie de l'île sous la mer. L'éruption a provoqué un tsunami et un raz-de-marée dans tout le Pacifique, jusqu'en Amérique. L'explosion a d'ailleurs été entendue au Canada et en Amérique du Sud. Mais la pression de l'air a augmenté rapidement au moment de l'explosion faisant voyager le son. Du coup, la pression est rapidement retombée.