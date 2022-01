Algérie: Sidi Bel-Abbes - D'importantes opérations lancées en 2021 pour la gestion des déchets

Sidi Bel-Abbes — Le secteur de l'environnement de la wilaya de Sidi Bel-Abbes a lancé en 2021 d'importantes opérations pour la gestion des déchets ménagers et inertes et l'élimination des décharges sauvages notamment dans les zones forestières.

L'année 2021 a vu la mise en service du Centre d'enfouissement technique (CET) au niveau de la daïra de Benachiba Chelia pour la prise en charge des déchets de sept communes, à savoir de Tenira, Teghalimet, Tabia, Sidi Ali Benyoub, Sidi Dahou et Aïn Trid, en plus de la commune de Benachiba Chelia, a indiqué à l'APS la directrice locale du secteur, Safia Djaber.

De plus, l'année 2021 a enregistré l'achèvement de trois autres structures venues renforcer le CET de Sidi Bel Abbes, dont le projet du centre de tri et la station de compostage, financés par le ministère de tutelle, a précisé la directrice de l'environnement, soulignant que ces deux structures ont été réalisées dans le cadre d'un partenariat algéro-belge et entreront en exploitation début 2022.

Pour ce qui est des déchets inertes, ils sont déversés dans un lieu qui leur est spécialement réservé dans la commune de Sidi Brahim, géré par l'établissement de wilaya de gestion des CET, a-t-elle précisé.

Eliminer les décharges sauvages

Parallèlement, la wilaya de Sidi Bel-Abbes a enregistré, en 2021, une importante opération d'élimination des décharges sauvages ayant nécessité une enveloppe financière de près de 100 millions DA allouée par le ministère de tutelle, a indiqué la directrice du secteur, relevant que les décharges aléatoires se trouvant dans les zones forestières sont prioritaires dans cette opération, "afin de préserver le patrimoine biologique".

La wilaya a également adopté, au cours de la même période, un projet pilote en matière de gestion des déchets avec une technologie de pointe à travers le projet "EcoTran", le premier du genre au niveau national, a expliqué la même responsable.

S'agissant des déchets industriels, Mme. Djaber a expliqué que son département travaille au suivi des conditions de stockage, au travers ses activités périodiques, de concert avec la commission de wilaya de suivi des installations classées, et oeuvre également à l'élimination écologique et légale des déchets, notamment dangereux.

La surveillance périodique des entreprises industrielles a également été activée, a souligné la même responsable, notant que des analyses périodiques sont effectuées, qu'il s'agisse des rejets atmosphériques ou des rejets liquides, par l'Observatoire national de l'environnement dans le cadre du développement durable.

Faire des points noirs des espaces verts

Par ailleurs, la direction de l'environnement de la wilaya de Sidi Bel Abbes a également lancé, en 2021, un projet pilote, en coopération avec l'association "Jeunesse Volontaire", afin de transformer les points noirs de la ville de Sidi Bel-Abbes en points verts. Des décharges ont été éliminées et transformées en espaces verts. Environ 5.000 arbustes ont été plantés à l'occasion sur une superficie d'environ trois hectares.

L'opération de peuplement est toujours en cours, a précisé Mme Djaber.

L'opération de classification, a-t-elle ajouté, sera généralisée aux différents espaces verts de la wilaya, tels que le parc de la rue d'El-Mactaâ 1 et 2, la forêt "Le Bosquet" et le parc Ben Badis, mais aussi à chaque type d'espace vert, y compris la série d'arbres.

Des accords-cadres intersectoriels

Par ailleurs, l'activité de sensibilisation et d'éducation à l'environnement en direction de la société civile s'est intensifiée en 2021. Certains accords-cadres entre le ministère de tutelle et divers secteurs, à l'instar des ministères de la Formation et de l'Enseignement professionnels, l'Education nationale et les Affaires religieuses et des Wakfs ont été réactivés. Dans ce cadre, des programmes conjoints ont été lancés, notamment des visites hebdomadaires au niveau des établissements scolaires des différents paliers, afin de consolider l'éducation environnementale chez les jeunes.

Un projet-pilote a été lancé pour encourager le tri sélectif des bouteilles en matière plastique en choisissant une école modèle afin d'incarner cette idée et encourager le bénévolat.

De son côté, le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels a contribué à cette opération, en fournissant des bacs pour les déchets en matière plastique, mais aussi la main d'œuvre aidant à leur fabrication, avec la participation des centres d'enfouissement technique qui fournissent la matière première entrant dans la fabrication, a indiqué la même source.